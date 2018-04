Schmerzhafte Geburtstagsfeier

Anzeige

Timm Haase hatte den MHC im ersten Viertel mit 2:0 (11.) in Führung geschossen – aus dem Feld erzielte Tore zählen in dieser Saison in der europäischen Königsklasse doppelt. Das Zuspiel zur Mannheimer Führung hatte MHC-Kapitän Jan-Philipp Fischer in den Schusskreis gebracht, der aus seiner Enttäuschung über das verlorene Achtelfinale keinen Hehl machte. „Wir führen zur Pause mit 4:0 und haben auch im Penaltyschießen die Chance, mit dem fünften Schützen die Sache für uns klarzumachen“, bedauerte Fischer.

So hatten im Shoot-Out Jan-Philipp Fischer, Patrick Harris sowie Guido Barreiros ihre Penaltys erfolgreich versenkt und Gonzalo Peillat den Siebenmeter nach Foul an Luca Müller ebenfalls verwandelt, während die Hausherren einmal vergeben hatten. Paul Zmyslony scheiterte aber am Rotterdamer Keeper Berend van Eldonk. In der Verlängerung des Shoot-Outs legte dann Rotterdams Kapitän Jeroen Hertzberger vor und Barreiros wurde ausgerechnet an seinem Ehrentag zur tragischen Figur.

Enttäuschung gut verarbeitet

Statt im Viertelfinale dem Bundesligakonkurrenten HTC Uhlenhorst Mülheim im Kampf um den Einzug ins Final Four der europäischen Königsklasse im Feldhockey gegenüberzustehen, traf der amtierende deutsche Meister aus Mannheim gestern im Platzierungsspiel also auf Paris. Diese Partie nahmen die MHC-Herren trotz der Enttäuschung vom Vortag aber nicht auf die leichte Schulter und belegten nach dem 7:0 (3:0)-Sieg den geteilten neunten Platz in der EHL.

„Nach der Enttäuschung vom Samstag haben die Jungs dieses Spiel auch im Hinblick auf das Derby am Sonntag beim TSV Mannheim ernst genommen. Wir sind erst seit zwei Wochen komplett zusammen, da ist es klar, dass wir noch an den Standards arbeiten müssen“, gefiel MHC-Coach Michael McCann, wie seine Mannschaft mit der Situation umging.

