Schneckenrennen als FV-Chance

Mannheim.Die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist zurück in der Römerstadt. Nach acht sieglosen Spielen konnte der FV 03 Ladenburg in der Fußball-Kreisliga endlich wieder einen Dreier einfahren. Im Abstiegsduell setzte sich die Mannschaft von Coach Rainer Elias denkbar knapp mit 3:2 in Neulußheim durch und schnuppert wieder an der sicheren Tabellenregion.

„Wir sind gut und gefestigter aus der Winterpause gekommen. Ich habe von meiner Mannschaft mehr Mut im Angriff gefordert, das hat sich gegen Neulußheim ausgezahlt. Es hat verdammt gut getan, endlich wieder als Sieger vom Platz zu gehen“, freut sich Elias über den lange ersehnten Erfolg. Mittlerweile kann der erfahrene Coach auch wieder fast aus dem Vollen schöpfen. Viele angeschlagene Spieler, wie zum Beispiel Leistungsträger René Scherb, stehen wieder zur Verfügung, noch dazu hat Elias das System geändert. Die Folge: Der FV ist in der Defensive längst nicht mehr so anfällig.

„Wie verteidigen jetzt breiter und können durch die Rückkehrer wieder Vollgas geben. Im Angriff lastet die Verantwortung auf mehreren Schultern. Uns fehlt ein echter Knipser, daher muss das Team im Kollektiv Torgefahr erzeugen“, erklärt der Coach die neue Ausrichtung. Trotz der langen Durststrecke liegt der FV aktuell nur einen Zähler hinter dem rettenden Ufer. Die abstiegsgefährdeten Teams wie Lindenhof, Rheinau, Neulußheim und eben Ladenburg liefern sich ein regelrechtes Schneckenrennen, genau darin sieht Elias die Chance für sein Team: „Vermutlich wird es ein Rennen zwischen dem MFC, Neulußheim und uns, da wollen wir jetzt nachlegen“.