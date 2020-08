Schneider der Maßstab

Mannheim.Das Starterfeld am zweiten Wochenende von „Dressur im Quadrat“ verbreitete ein bisschen Maimarkt-Atmosphäre, denn die Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin Dorothee Schneider (Framersheim), die national und international erfolgreiche Uta Gräf (Weisenheim) sowie U-25-Europameisterin Ann-Kathrin Lindner (Heilbronn) gehören sonst zu den Stammgästen im MVV-Stadion. Dass sie auch auf der Reitanlage des RV Mannheim in den Parcours einritten, adelte die Veranstaltung, mit der RV-Präsident Peter Hofmann und seine Crew ein Stück Normalität in den Reitsport bringen wollten.

In den beiden schwersten Prüfungen dominierten Schneider und ihr Nachwuchspferd First Romance. Der zehnjährige Wallach, der bereits sechsjährig erste Erfolge feierte und nach langer Verletzungspause 2018 sofort wieder an seine Leistungsfähigkeit anknüpfte, überzeugte auf der ganzen Linie. Mit 75 Prozent und über 60 Punkten Vorsprung gewann er zunächst die S***-Prüfung Intermediaire II – die drittschwerste Dressur-Aufgabe. Am Sonntag triumphierte er dann beim noch eine Stufe schwierigeren Kurz-Grand-Prix um den Preis der MVV-Energie-AG mit 76,977 Prozent vor Lindner/Flatley (70,116) und der Intermediaire-Zweiten Janina Kahl/Emiliano (Renningen, 68,682 %).

Perspektive für große Aufgaben

„Das war ein sehr schönes, top-organisiertes Turnier“, freute sich Dorothee Schneider über die große Chance „quasi vor meiner Haustür“. Natürlich war sie auch sportlich hochzufrieden, zeigte ihr hochtalentierter First Romance doch zweimal, was in ihm steckt. „Ich bin sehr überzeugt von ihm und bereite ihn seit 2018 auf den Grand Prix vor. Er hat die Perspektive für große Aufgaben“, hofft sie, dass er „auch einmal für Deutschland reiten wird.“

Dass „Dressur im Quadrat“ ohne Zuschauer ablief, fand sie für ihren Wallach gar nicht schlecht. „Er lässt sich gerne mal ablenken. Hier konnte er zweimal hochkonzentriert bleiben.“ Zwölf Top-Platzierungen (4/4/4) holten die Lokalmatadorinnen vom RV. Siege gab es für Constanze Kumpf (2), Lea Wedler und Helena Schönemann. sd

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020