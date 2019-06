Schnelle Rückkehr; in die Bundesliga

Berlin.„Jetzt müssen wir spontan eine Aufstiegsfeier organisieren. Ich glaube aber, das ist für uns kein Problem“, sagte TSVMH-Herrentrainer Alexander Vörg, bevor es am Samstag mit dem Zug von der Bundeshauptstadt Berlin zurück nach Mannheim ging. Für die Herren des TSV Mannheim Hockey war es ein perfekter Samstag: Schon am drittletzten Spieltag in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd durften die Schwarz-Weiß-Roten die Meisterschaft feiern. Damit schaffte das von Alexander Vörg und Carsten-Felix Müller trainierte Team ein Jahr nach dem Abstieg den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga.

Defensive steht

Ihren Teil dazu trug der TSVMH mit einem 4:0 (3:0)-Sieg beim TuS Lichterfelde bei, den der wieder einsatzfähige Philip Schlageter mit zwei Strafeckentoren (13. und 30.) sowie Nicolas Proske (27.) und Fabio Bernhardt (32.) mit ihren Treffern sicherstellten. „Wir haben defensiv wieder sehr gut gespielt und nur eine Strafecke und kein Gegentor zugelassen.“ Alexander Vörg wusste bei dieser Aussage direkt nach der Partie noch nicht, dass die Schwarz-Weiß-Roten als Meister aus diesem Spieltag hervorgehen würden.

Schützenhilfe aus München

Der Blick des TSVMH richtete sich nach München, wo sich erst später der Münchner SC und der Tabellenzweite SC Frankfurt 1880 gegenüberstanden. Der MSC besiegte die Frankfurter mit 4:1 (1:0), die damit zwei Spieltage vor Saisonende sieben Zähler Rückstand aufweisen und den TSVMH nicht mehr einholen können. Dementsprechend fröhlich und lautstark gestaltete sich für den Zweitligameister die Heimatfahrt in die Quadratestadt.

Für die Damen des Feudenheimer HC hat sich dagegen die Fahrt zum TuS Lichterfelde nicht gelohnt. Für das zur Rückrunde deutlich verjüngte Zweitligateam setzte es eine 1:7 (0:4)-Klatsche. Carla Stober gelang mit dem Tor zum 1:5 (47./Strafecke) nur Ergebniskosmetik. and

