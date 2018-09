Schneller 2:0-Vorsprung reicht

Mannheim.In der Fußball-Kreisliga hat Spitzenreiter FV Leutershausen durch einen mehr als glücklichen Sieg die Tabellenführung vor dem nun punktgleichen FK Srbija verteidigt. Friedrichsfeld kletterte auf Rang fünf, Viernheim bleibt Schlusslicht.

Friedrichsf. – Rheinau 2:1 (2:0)

In einem Spiel auf hohem Niveau profitierte der FC Germania Friedrichsfeld von der schnellen 2:0-Führung. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs drückte der SC Rot-Weiß Rheinau auf den Anschluss, doch die Germania-Defensive stand gut. Vullo verkürzte zwar in der zweiten Hälfte (71.), doch es blieb beim 2:1.

Ketsch II – Reilingen 2:2 (1:2)

In einem unterhaltsamen Derby vergaben beide Teams zu Beginn hochkarätige Möglichkeiten. Nach der Führung des SC Reilingen und dem schnellen Ausgleich erspielte sich die Spvgg Ketsch ein Chancenplus, geriet aber wieder in Rückstand. Nach dem erneuten Ausgleich sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch ohne Sieger.

Gartenst. II – Hockenh. 2:0 (2:0)

Eine klare Sache für den VfB Gartenstadt, der von Beginn an überlegen war und deutlich höher hätte gewinnen können. Denn der FV Hockenheim hatte kaum eine Chance.

Leutersh. – Weinheim II 1:0 (0:0)

In einem an Chancen und Höhepunkten armen Spiel schlug der FV Leutershausen genau in dem Moment mit einem Traumtor eiskalt zu, als eigentlich die TSG Weinheim am Drücker war. Der Sieg war glücklich.

Viernheim – FK Srbija 1:4 (1:2)

Der TSV Amicitia Viernheim war mit der klaren Niederlage gegen den souveränen, technisch und läuferisch starken FK Srbija noch gut bedient.

SV Enosis – Wallstadt 3:2 (2:1)

In einem guten Spiel lieferten sich der SV Enosis und die SpVgg Wallstadt einen offenen Schlagabtausch, in dem der SV 70 Minuten dominierte. Danach wurde die SpVgg offensiver, doch es reichte nur zum 3:2.

Lindenhof – Lützels. 2:2 (1:1)

Die TSG Lützelsachsen ging zwar zu Beginn der beiden Spielhälften in Führung, doch beide Male glich der MFC Lindenhof kurz danach auch wieder aus. Weil beide Teams in der Folge auf den Sieg drängten, ist das Ergebnis gerecht.

MFC Phönix – Turanspor 2:2 (1:0)

Ein gerechtes Ergebnis, denn in der ersten Hälfte war der MFC besser. Der zog sich dann aber zurückzog und überließ nach der Pause dem 1. FC Turanspor das Feld.

