Schnelles Wiedersehen

Leverkusen.Andreas Hofmann sammelt derzeit Flugmeilen. Nach der Leichtathletik-DM in Braunschweig am Wochenende ging es für den Speerwerfer der MTG Mannheim direkt weiter ins finnische Turku. Bei den Paavo Nurmi Games zeigte der 28-Jährige am Dienstag aufsteigende Form. Hinter dem überragenden Johannes Vetter (91,49 m) belegte der Kirrlacher den zweiten Platz – wie bereits zwei Tage zuvor bei den nationalen Titelkämpfen.

Der Unterschied: Während es in Braunschweig für Hofmann überhaupt nicht rund lief und er sich mit für ihn enttäuschenden 77,35 m zufriedengeben musste, meldete er sich in Turko mit einer ansprechenden Weite zurück. Die 85,24 m zeigten dem Schützling von Lutz Klemm auch, dass sein lädierter Fuß – wegen der Verletzung musste er sogar lange um den DM-Start bangen – hält.

Drittes Duell in einer Woche

Vetter, der am Dienstag eine Weltjahresbestweite feierte, ist momentan das Maß der Dinge und scheint unschlagbar. Schon am Sonntag will Hofmann den Weltmeister von 2017 erneut angreifen, bei den TrueAthletes Classics im Manforter Leichtathletik-Stadion in Leverkusen kommt es zum nächsten Kräftemessen.

Nicht nur im Speerwurf, sondern auch im Hürdensprint kommt es zu einer DM-Revanche. Ricarda Lobe, die sich am Samstag die Krone aufgesetzt hatte, will erneut gegen Anne Weigold (LG Mittweida) und Monika Zapalska (LC Paderborn) bestehen. Ob es für die 26-Jährige dabei auch zum Sieg reicht, steht aber auf einem anderen Blatt, denn für Leverkusen hat die amtierende Hallen-Europameisterin Nadine Visser gemeldet. Die Niederländerin stürmte in Turku in 12,68 Sekunden durch den Hürdenwald. Zum Vergleich: Lobe hatte sich DM-Gold in 13,24 gesichert – aber bei schlechteren Bedingungen. Dennoch betonte Lobe in Braunschweig, dass sie ihre Saisonbestzeit unbedingt verbessern will. cr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020