Scholz bereit für Füchse

Ludwigshafen.Zwei Spieler sind wieder da, dafür zwei fallen zwei andere aus. Die Eulen Ludwigshafen können für ihr Heimspiel am Samstagabend, 20.30 Uhr, in der Handball-Bundesliga gegen die Füchse Berlin wieder auf Linksaußen Jonathan Scholz und Mittelmann Pascal Bührer bauen. „Johnny ist fit“, freut sich Eulen-Trainer Benjamin Matschke. Der Linksaußen fehlte zuletzt aufgrund eines Muskelfaserrisses in der linken Wade. Der Vize-Kapitän der Eulen soll dem Team nach der Niederlage beim THW Kiel nun einen Schub geben. „Schön, dass es für Sonntag geklappt hat“, betont Matschke.

Bei Pascal Bührer gab es am Wochenanfang bekanntermaßen Entwarnung. Seine Knieverletzung stellte sich als nicht weiter schwerwiegend heraus. Dafür müssen die Friesenheimer wohl fünf bis sechs Wochen auf Jan Remmlinger verzichten, der sich am Freitag einer Operation seiner gebrochenen Nase unterziehen muss. Mit 31 Treffern ist Remmlinger bislang der beste Torschütze der Eulen.

Sportverbot für Klimek

Und auch Christian Klimek, der im Sommer vom TBV Lemgo kam, und nach den Abgängen von Freddy Stüber und dem Karriereende von Kai Dippe, die Kreisläuferposition ausfüllen sollte, wird gegen Berlin nicht auflaufen können. Der Routinier hat wegen andauernder Rückenprobleme von den Medizinern ein striktes Sportverbot bekommen. „Ich habe keine Schmerzen, aber der Oberschenkel ist taub“, berichtet Klimek. Der 30-Jährige betont: „Ich bin gezwungen, abzuwarten. Ich muss mich in Geduld üben und mir einfach die Zeit geben.“

Gegen die Füchse Berlin sind die Eulen der klare Außenseiter. Ludwigshafens Trainer Matschke hat großen Respekt vor dem derzeitigen Tabellenvierten. „Mit diesem Kader kann Berlin ganz oben angreifen, wenn sie ein bisschen Glück haben und von Verletzungen verschont bleiben“, meint Matschke. „Sie haben zuletzt immer mehr ihren Rhythmus gefunden, die erste Sechs wird immer klarer. Die Füchse haben auch viele junge Spieler im Kader, gute Routiniers im mittleren Alter und einen sehr guten Torhüter.“

Die Berliner haben am Samstag aber vielleicht noch das Auswärtsspiel bei Dinamo Bukarest in der European League vom Mittwoch in den Beinen. Die Berliner kehrten mit einem 26:26 (14:12) aus Rumänien zurück. Vielleicht ist die längere Pause für die Eulen ja sogar wirklich eine Chance. Alles andere als eine Ludwigshafener Niederlage gegen den Hauptstadtclub wäre dennoch eine kleine Überraschung.

