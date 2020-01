Schreibers Rückkehr

Leutershausen.Sven Schreiber ist kein Lautsprecher. Der Rückraumspieler der Drittliga-Handballer der SG Leutershausen antwortet zwar stets freundlich, wenn man ihn nach seiner Meinung fragt, ansonsten ist er abseits des Feldes aber eher ein stiller Zeitgenosse. Vor dem Gastspiel der Roten Teufel am Samstag (19.30 Uhr) beim TV Gelnhausen ist es jedoch kein Geheimnis, dass sich viele Augen auf ihn konzentrieren werden. Schreiber kehrt erstmals an den Ort zurück, an dem er fünf Jahre erfolgreich Handball gespielt hat – für den Ex-Gelnhäuser wird es ein besonderes Spiel.

„Tatsächlich habe ich noch mit keinem meiner alten Kollegen über das Duell gesprochen“, sagt Schreiber: „Natürlich habe ich aber ab und zu noch Kontakt zu Leuten aus dem Verein. Ich freue mich auf jeden Fall und habe große Lust, zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen.“ Schließlich hatten er und seine Kollegen am spielfreien Wochenende etwas Zeit, um zu regenerieren – mit einem Auswärtssieg könnte die SGL nicht nur Schreiber eine große Freude machen, sondern auch den Anschluss an die Tabellenspitze halten. „Wir haben das freie Wochenende gut genutzt und uns alle erholt“, sagt Trainer Frank Schmitt. wn/ü

