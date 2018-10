Schriesheim mit der Schlusssirene zum Sieg

Schriesheim.Dieser Sieg war ein Mutmacher: Mit 23:22 (8:8) gewannen die Handballerinnen des TV Schriesheim gegen den TSV Rintheim und feierten damit die ersten Punkte der noch jungen Badenliga-Saison. „Das war enorm wichtig für das Selbstvertrauen“, sind die Trainer Christin Herrmann und Daniela Müller überzeugt. Fast mit der Schlusssirene traf Anika Mackert zum 23:22-Endstand und sorgte für grenzenlosen Jubel bei ihrem Team und den Verantwortlichen.

Schon in der ersten Hälfte wurde deutlich, dass die Partie eine Willenssache werden würde. Beide Seiten leisteten sich in der Offensive Fehler, aber beide kämpften dafür umso mehr in der Deckung. Nach dem 8:8 zur Pause nahm das Spiel Fahrt auf: Zuerst setzte sich Rintheim auf 12:10 ab, dann konterte Schriesheim zum 14:12 und war beim 18:15 durch Alina Weber neun Minuten vor dem Ende erstmals auf drei Tore weg. Die Gäste gaben sich aber noch nicht geschlagen, egalisierten zum 18:18 und bis zum 22:22 glichen sie die Ein-Tore-Führung Schriesheims immer wieder postwendend aus – bis Mackert traf.

Heddesheim – Königsh./S. 21:20

So richtig auf Touren läuft die Tormaschine der SG Heddesheim noch nicht, aber es reichte zum erzitterten Sieg und damit liest sich die Tabelle für Trainer Branko Dojcak und sein Team ganz gut: 6:2 Punkte nach vier Spielen – damit sind die Nordbadenerinnen im Soll. „Wir müssen weiter konzentriert arbeiten und vor allem sicherer werden“, meinte Dojcak. „Aber natürlich ist das Wichtigste, das wir gewonnen haben.“

Gegen die Gäste aus dem Taubertal schien Heddesheim kurz nach der Pause auf der Siegerstraße zu sein, führte 15:10 (37.) und erhöhte durch Selina Hammersdorf sogar auf 18:12 (44.). Dann häuften sich wieder die Fehler in der Offensive, was Königshofen nutzte, um sich wieder bis zum 19:19 heranzuarbeiten (55.). Nach Treffern von Anja Sachsenmeier und Katja Bender legte die Dojcak-Sieben 50 Sekunden vor dem Ende wieder eine Zwei-Tore-Führung vor (21:19), rackerte in der Deckung und ließ erst mit der Schlusssekunde noch eine Aktion der Gäste zu, die auf Kosten eines Strafwurfs gestoppt wurde. Aber der 21:20-Anschlusstreffer schmerzte nicht mehr, der Sieg war eingetütet.

TSV Birkenau – HG Saase 24:31

Mit einer grundsoliden Leistung holten sich die HG-Spielerinnen die Punkte im Odenwald. Nach dem 3:4 (5.) drehte das Team von Trainer Carsten Sender das Resultat zum 11:4 (16.) und sorgte damit bereits für die Vorentscheidung.

Beim 12:14 kurz nach der Pause war Birkenau zwar wieder auf zwei Tore dran, doch Saase ließ sich nicht beirren, schaltete wieder einen Gang hoch und war beim 21:14 (44.) wieder deutlich vorne. Über 26:18 (49.) und 27:22 (52.) ging es zum sicheren und verdienten 31:24-Auswärtserfolg. me

