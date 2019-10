Schriesheim reist in den Schwarzwald

Viernheim.Der KSV Schriesheim und der ASV Ladenburg haben in der Ringer-Regionalliga schwierige Aufgaben zu meistern. Schriesheim reist zum starken KSV Hofstetten in den Schwarzwald, und die Römerstädter haben den Tabellendritten KSV Tennenbronn zu Gast, der die Scharte seiner Klatsche gegen Spitzenreiter Viernheim auswetzen will. Der SRC Viernheim ist klarer Favorit gegen das bislang sieglose Schlusslicht TuS Adelhausen II (Kämpfe am Samstag, 20 Uhr).

Oberligist KSV Ispringen empfängt am Samstag um 17.30 Uhr den Tabellenzweiten KSV Ketsch. Unter normalen Umständen ist dies ein Spitzenkampf auf Augenhöhe. Gespannt darf man auch sein, ob die Eiche Sandhofen ausgerechnet gegen den Tabellenführer SVG Nieder-Liebersbach in die Erfolgsspur zurückkehrt. Favorisiert sind jedenfalls eindeutig die Gäste. Gleiches gilt für das Derby zwischen den Bergsträßer Nachbarn KSV Hemsbach und KG Laudenbach/Sulzbach. (beide Kämpfe am Samstag 20 Uhr). T.P.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.10.2019