Schriesheim unterliegt dem Meister

Mannheim.Mit einem „Start-Ziel-Sieg“ sicherte sich die RKG Reilingen/Hockenheim die Meisterschaft in der Regionalliga Baden-Württemberg in einem packenden Finale am letzten Kampftag. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Laier stand seit dem ersten Kampftag an der Tabellenspitze und verteidigte diese – wenn auch nur knapp – bis zum Schluss. Im abschließenden Derby beim KSV Schriesheim gab es einen 18:15-Erfolg, während parallel der ärgste Verfolger, ASV Schorndorf, sein Glück in Viernheim suchen musste.

In der Begegnung gegen Schriesheim waren bei jeweils fünf Einzelsiegen auf beiden Seiten die hohen Erfolge in den unteren Gewichtsklassen, sowie der kampflose Sieg von Ludwig Weiß in der 80 kg-Klasse ausschlaggebend. Nun wartet auf den ehemaligen deutschen Mannschaftsmeister von 1982 das große Abenteuer Bundesliga.

RSC Eiche feiert Vizemeisterschaft

Der ASV Schorndorf löste seine schwere Aufgabe beim SRC Viernheim ebenfalls mit einem 17:13, hoffte aber vergeblich auf einen Ausrutscher des Tabellenführers. Das Team um Sascha Niebler und Toni Seifert bot dem württembergischen Favoriten einmal mehr einen großen Kampf, war fünfmal in den mittleren Klassen erfolgreich und beendet die Saison auf Platz fünf der Tabelle.

In der Oberliga ging es zum Abschluss nur noch um die Plätze hinter dem bereits seit einer Woche feststehenden Meister ASV Ladenburg. Dabei konnte sich der RSC Eiche Sandhofen mit einem hauchdünnen 19:18 gegen die SVG Nieder-Liebersbach die Vizemeisterschaft sichern – eine starke Leistung angesichts des sehr dünnen Kaders über die komplette Saison. Der Drittplatzierte KSV Ispringen musste bei seinem Gastspiel bei der KG Laudenbach/Sulzbach auf seinen Sieg-Ringer Vasile Dobrea verzichten und verlor gegen die hochmotivierte Bechtel-Truppe mit 14:15.

Ladenburg war standesgemäß klar mit 35:4 bei Absteiger KSV Kirrlach erfolgreich, während sowohl Ziegelhausen (21:9 gegen Ketsch), als auch der KSV Malsch (17:13 gegen Hemsbach) zu Achtungserfolgen gelangten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018