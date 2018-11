Schriesheimer Zittersieg

Tennenbronn.Alle drei nordbadischen Ringer-Regionalligisten sind am Wochenende in den Schwarzwald gereist und hatten schwere Aufgaben vor der Brust. Spitzenreiter RKG Reilingen/Hockenheim hatte mit dem KSV Tennenbronn viel Arbeit und erkämpfte sich mit sechs Einzelsiegen einen 18:13-Erfolg. Allein in den unteren drei Klassen holten Daniel Layer, Igor Chichioi und Robin Laier mit Überlegenheitssiegen die maximale Ausbeute von zwölf Punkten.

Weitaus spannender machte es der KSV Schriesheim. Er ließ seinen Anhang bei der WKG Weitenau-Wieslet zittern, ehe der knappe 19:18-Erfolg in trockenen Tüchern war. Die Bergsträßer punkteten entscheidend in den Klassen ab 75 Kilogramm aufwärts und bleiben erster Verfolger von Tabellenführer Reilingen. Der SRC Viernheim musste auf seinen starken Schwergewichtler Brylewski verzichten, unterlag daher beim AV Sulgen mit 13:18, belegt aber trotzdem weiter Platz vier.

Ladenburg dominiert die Oberliga

Der ASV Ladenburg ist in der Oberliga nicht zu bremsen und fuhr auch beim starken Aufsteiger KSV Ispringen einen klaren 22:8-Sieg ein. Nach zwei Dritteln der Runde scheint den Römerstädtern die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Die KG Laudenbach/Sulzbach setzte sich im Duell zweier personell geschwächter Teams mit 25:10 bei Schlusslicht KSV Kirrlach durch. Der KSV Malsch hatte gegen den AC Ziegelhausen den Sieg kurz vor Augen, als im letzten Kampf Daniel Mächtel nach einer 15:1-Führung gegen Jakob Gerhäuser auf beide Schultern musste. Die Gäste siegten so noch mit 21:14.

Voraussehbar war der deutliche Erfolg des RSC Eiche Sandhofen beim KSV Hemsbach. Die konsequenten Mannheimer überließen den Gastgebern beim 29:4 nur einen kampflosen Sieg in der 61-Kilogramm-Klasse. Ein leistungsgerechtes 20:20-Remis gab es im Duell des KSV Ketsch mit der SVG Nieder-Liebersbach. Hier punkteten die Gastgeber in den schweren Klassen und profitierten auch vom verletzungsbedingten Fehlen des Liebersbacher Leistungsträgers Florian Otto. T.P.

