Schuften wie einst Draisaitl

Florian Elias und die Jungadler trainieren wieder. © Binder

Mannheim.Die Spieler der U 17 und der U 20 der Jungadler Mannheim haben ihre Sommervorbereitung aufgenommen. „Wir trainieren in den zugelassenen Kleingruppen, achten auf die Hygienevorschriften und natürlich auch auf den gebotenen Abstand“, berichtet U-20-Trainer Frank Fischöder, dass der Gesundheitsschutz wegen der Corona-Pandemie oberste Priorität genießt. „Zeitlich konnten wir trotz der behördlichen Einschränkungen letztlich fast normal beginnen, aber die Vorbereitung ist natürlich schon etwas anders.“ Das Kleingruppentraining ziehe den Tag lang, aber man müsse die Dinge so nehmen wie sie eben seien, meint der 48-jährige: „Das ist auch der Grund, warum ich mich aktuell nicht damit beschäftige, wann wir wieder spielen können. Denn das können wir selbst nicht beeinflussen.“

Der Meistertrainer der vergangenen Jahre rechnet damit, dass es diesmal nicht so viele Vorbereitungsspiele wie sonst geben dürfte. „Den DEL Junior Cup hätten wir dieses Jahr ja sowieso nicht bei uns gespielt, in dieser Zeit war ein Turnier in der Schweiz angedacht. Das hat sich natürlich mittlerweile erledigt. Wenn wieder gespielt werden darf, sollte es allerdings kein Problem sein, Testspielgegner zu finden“, ist sich der Jungadler-Headcoach sicher.

Noch kein Eis

Aktuell heißt es aber, mehr für die körperliche und mentale Verfassung der Spieler zu tun. Auch wenn in beiden Trainingshallen natürlich noch kein Eis bereitet wurde, ist beim Torschusstraining schon die Sportart Eishockey zu erkennen, wenn die kleine Hartgummischeibe in Richtung des Tornetzes über den Beton flitzt.

Auf Maximilian Heims Basecap prangt dabei das Logo der Edmonton Oilers, also jenes NHL-Clubs, bei dem der ehemalige Jungadler Leon Draisaitl spielt. Draisaitl wurde in der besten Eishockey Liga der Welt gerade mit 110 Punkten (43 Tore und 67 Vorlagen) als Topscorer der abgebrochenen regulären Saison mit der Art Ross Trophy ausgezeichnet, das war bisher noch keinem deutschen Spieler gelungen.

„Das macht er schon richtig gut“, lobt Fischöder seinen erfolgreichen ehemaligen Schützling, der im Jahr 2009 in der Schülerbundesliga von den Kölner Junghaien zu den Jungadlern nach Mannheim wechselte, wo Fischöder zunächst sein Coach war, ehe der Torjäger schließlich auch im DNL-Team unter dem damaligen Jungadler-Headcoach Helmut de Raaf für Furore sorgte.

Im Sommertraining noch nicht mit dabei war der neue Torhüter Patrik Andrisik. Der Slowake gilt in seiner Heimat als großes Talent und gehörte vergangene Saison der U 17 der Schwenninger Wild Wings an. „Nachdem Arno Tiefensee bei den Heilbronner Falken und Jonas Gähr bei den Löwen Frankfurt in der DEL 2 eingeplant sind, mussten wir auf der Torhüterposition reagieren“, erklärt Fischöder. „Patrik war zuletzt ja schon in Schwenningen und unser neuer Torwarttrainer Anton Lukin spricht auch Tschechisch, da sollte die Verständigung mit ihm eigentlich kein Problem sein.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.06.2020