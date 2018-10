Schulz rettet TVG einen Punkt

Großsachsen.Handball-Drittligist TV Germania Großsachsen hat beim 33:33 (14:14) gegen GSV Eintracht Baunatal einen wichtigen Punkt geholt. Als Philipp Schulz mit dem Schlusspfiff den Ball im Tor versenkte, gab es aufseiten der Gastgeber kein Halten mehr. Spieler und Fans feierten das Unentschieden wie einen Sieg und so sprach TVG-Trainer Stefan Pohl auch ganz klar von einem gewonnenen Punkt. „Wahnsinn, was die Jungs geleistet haben. Die Moral dieser Mannschaft ist einfach klasse. Wenn ich sehe, wer unter der Woche wieder alles nicht trainieren konnte, und was die Jungs dann auf die Platte bringen, ist das einfach nur toll“, meinte der Coach und stellte zufrieden fest: „Wir haben jetzt aus den letzten drei Spielen 5:1 Punkte geholt und arbeiten uns langsam aus der Gefahrenzone heraus.“

TV Germania: Sitter, Boudgoust – Gunst J. (1), Triebskorn (7), Schulz (3), Spilger, Gunst P. (3), Kadel (1), Purucker (1), Unger, Straub (1), Reisig (4), Buschsieper (7/5), Hildebrandt (5). hm

