Schunk glänzt mit Finalteilnahme

Istres.Tennisspielerin Nastasja Schunk hat den nächsten Schritt in ihrer noch jungen Karriere gemacht. In einem internationalen Grade-2-Turnier (Grade 1 ist die höchste, Grade 5 die niedrigste Einstufung) im südfranzösischen Istres wurde die 15-Jährige von der MTG Blau-Weiß Mannheim problemlos Zweite und musste sich erst im Finale der Französin Celia Mohr geschlagen geben (1:6, 3:6). Auch die Endrunde war eine neue Erfahrung, denn erstmals spielte Schunk in einer Grand- Slam-Atmosphäre mit Ballkindern, Linienrichtern, Nationalhymnen und Dankesreden. Ab dem 10. Mai wird die deutsche Meisterin im Doppel ihr Heimteam verstärken, mit ihren MTG-Kolleginnen ist sie 2018 in die 2. Bundesliga aufgestiegen. sd

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019