Schunk im Finale der Ladies Series

Darmstadt.Tennisspielerin Nastasja Schunk hat die Corona-Pause gut überstanden und sich beim zu den Ladies Series gehörenden Turnier in Darmstadt für das Finale der DTB-Veranstaltung in Versmold qualifiziert. Zwei Wochen vor ihrem 17. Geburtstag erreichte sie problemlos die Runde der besten Acht und sicherte sich letztendlich Rang drei.

Schunk startete viele Jahre für die MTG Blau-Weiß Mannheim, hatte als Spielführerin großen Anteil am Aufstieg in die 2. Bundesliga und an Rang drei 2019. Nachdem die MTG ihr Damenteam aber Ende 2019 zurückzog, wechselte das Talent zum Zweitliga-Konkurrenten BASF Ludwigshafen. sd

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.07.2020