Schunks Verletzung überschattet Sieg

München.Aufsteiger MTG Blau-Weiß Mannheim hat am zweiten Spieltag der 2. Tennis-Bundesliga den ersten Sieg eingefahren. Der 5:4-Erfolg bei GW Luitpoldpark München hat aber Folgen: Teamführerin Nastasja Schunk zog sich im Doppel einen Muskelfaserriss im Bauch zu. Sie fällt für den Rest der Saison aus und musste auch ihren Start bei der Jugend-DM in Ludwigshafen absagen, die am Dienstag begann. Siege für die MTG fuhren Dejana Radanovic, Estrella Cabeza Candela, Katerina Vankova und Angela Fita Boluda ein. Den entscheidenden Erfolg verbuchte das Doppel Boluda/Candela.

Am Samstag (11 Uhr) kommt es zum Derby zwischen dem TC Ludwigshafen-Oppau und der MTG, am Montag (11 Uhr) empfängt Mannheim Schlusslicht SC Frankfurt. sd

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.06.2019