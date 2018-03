Schwacher Start – 48:71

Anzeige

Mannheim.Die Oberliga-Korbjäger der SG Mannheim II bezogen vor eigenem Publikum eine deutliche 48:71-Heimniederlage. Das Team von Trainer Markus Mosig hat damit vier Spieltage vor Saisonende nur vier Punkte Vorsprung auf den Ligavorletzten KuSG Leimen. In der heimischen Neckarstadthalle erwischten die Mannheimer einen ganz schwachen Start. Freiburg führte nach dem ersten Viertel mit 19:6 (10.) und baute den Vorsprung bis zur Halbzeit auf 38:21 aus. Zwar versuchten Dante Bahamonde Knopke und Thorsten Löschmann, die beide zehn Punkte erzielten, das Spiel in die Hand zu nehmen, doch im dritten Viertel gelangen den Mannheimern nur drei Punkte. Der USC lag vor dem Schlussabschnitt mit 61:24 vorne. Im letzten Viertel betrieben die SG-Akteure, die am Sonntag bei KIT Karlsruhe II antreten müssen, noch ein wenig Ergebniskosmetik.

SG-Frauen souverän

Die Oberliga-Basketballerinnen der SG siegten unterdessen gegen den USC Freiburg III souverän mit 68:37 und verbesserten sich in der Tabelle auf den fünften Rang. Angeführt von Anja Roth, die mit 17 Punkten beste Mannheimer Werferin war, stellten die SG-Damen die Weichen schnell auf Sieg. Über 18:9 (10.) gingen die Mannheimerinnen zur Halbzeit mit 39:23 in Front. Nach dem dritten Viertel (54:27) war die Begegnung entschieden. Neben Roth zeigten Heike Fuchshuber und Stina Harris (beide 16 Punkte) im Mannheimer Angriff eine gute Leistung. Am Sonntag, 12.45 Uhr, empfangen die SG-Basketballerinnen in der GBG Halle den TV Freiburg-Herdern.