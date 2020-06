Schwarz verlässt SGL

Leutershausen.Simon Schwarz wird vom Teufel zum Falken. Der Kreisläufer wechselt zur kommenden Saison von den Drittliga-Handballern der SG Leutershausen in die Baden-Württemberg Oberliga zum TSV Birkenau. Schwarz, dessen Vertrag in Leutershausen noch ein Jahr gelaufen wäre, soll dem Aufsteiger helfen, den Klassenerhalt zu schaffen.

„Wir waren uns alle einig, dass ich mich in den vergangenen Jahren gut entwickelt und viel dazugelernt habe, nun aber einfach mehr spielen muss, um den nächsten Schritt nach vorn machen zu können“, sagt Schwarz. Schließlich haben die Roten Teufel mit Manel Cirac, Yannick Stippel und Lukas Wichmann drei Kreisläufer im Kader – die Spielzeiten wären wohl auch in der kommenden Drittliga-Saison überschaubar gewesen. Schwarz: „Jeder weiß aber, dass ich mich bei der SGL sehr wohl fühle und auch weiterhin mit dem Verein verbunden bleibe.“ So wird Schwarz auch zukünftig einmal in der Woche in der Heinrich-Beck-Halle am Training teilnehmen.

„Damit Simon sein volles Potenzial ausschöpfen kann, muss er einfach mehr auf dem Feld stehen“, sagt Mark Wetzel, der Sportliche Leiter der SGL: „Wir werden ihn nicht aus den Augen verlieren.“ red

