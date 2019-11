Schwarze Adler im Anflug

Heidelberg.Vor etwas mehr als zwei Wochen zog das WM-Finale zwischen England und Südafrika die Rugby-Fans weltweit in ihren Bann, doch damit ist das Sportjahr für die Nationalmannschaften noch lange nicht beendet. Auch die Auswahl des Deutschen Rugby-Verbands (DRV) ist noch am Ball und kommt am Wochenende sogar in die Region.

Die deutsche 15er-Rugbynationalmannschaft läuft in der noch immer neuen Konstellation am Samstag, den 23. November, im Heidelberger Fritz-Grunebaum-Sportpark erstmals in dieser EM-Saison vor heimischem Publikum auf. Ab 14.30 Uhr bekommen es die Schwarzen Adler in der Rugby Europe Trophy dann mit den starken Niederländern zu tun, die bei ihrem Auftaktmatch einen sehr überzeugenden 64:8-Kantersieg gegen die Ukraine abgeliefert haben.

„Ich habe das Spiel gesehen, auch schon Spiele davor“, sagt Nationaltrainer Mark Kuhlmann. „Das ist schon eine gute und vor allem sehr eingespielte Mannschaft, gegen die es für unser Team ein richtig schwerer Gang werden wird.“ Kuhlmann schätzt das Oranje-Team vor allem im Sturm stark ein, er lobt zudem den Schlussspieler und die schnelle Dreiviertelreihe.

„Natürlich wollen wir in Heidelberg gewinnen, aber das ist sicher kein Spiel, bei dem man die Punkte einplanen kann. Wir werden vermutlich einen guten Tag und noch eine Steigerung im Vergleich zum Polen-Spiel brauchen“, sagt Kuhlmann. „Ich sehe die Niederländer favorisiert, aber es hängt in so einem Spiel auch von vielen Faktoren ab. Sicher ist, dass die Jungs sich wieder zerreißen werden.“

Bei der Nominierung für das Heimspiel gegen die Niederlande mussten Kuhlmann und sein Trainerteam auf einige verletzungsbedingte Ausfälle reagieren. So werden etwa Oliver Paine (Kreuzband) und Zinzan Hees (Gehirnerschütterung) sicher fehlen. Hinter den Einsätzen von Kapitän Jörn Schröder (Muskelfaserriss) und Justin Renc (Knie) stehen zumindest noch Fragezeichen.

Saul und Tasche stoßen zum Kader

„An der einen oder anderen Stelle wird es knapp“, weiß Kuhlmann. Dafür rücken ein paar bekannte Namen in den Kader. Mit Marcel Henn, der zuletzt verhindert war, kehrt ein starker Mann in den Sturm zurück. Aus Pforzheim steht mit Kelvin de Bruyn ein neuer Hakler im vorläufigen Aufgebot.

Emil Rupf wird unter anderem eine gute Gasse-Option sein, und mit Jarrod Saul und Joshua Tasche stoßen zwei Spieler aus dem 7er-Programm des DRV zum Team. drv

