Schwarzer Abend

Baunatal.Handball-Drittligist TVG Großsachsen ist mit einer verdienten 26:34 (11:17)-Niederlage vom Auswärtsspiel beim GSV Eintracht Baunatal zurückgekehrt. Der TVG schaffte es nicht, an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anzuknüpfen und verlor auch in dieser Höhe verdient. „Wir waren heute auf jeder Position unterlegen. Wir kamen eigentlich gut in die Partie, haben aber besonders zu Beginn eine Menge verworfen. Heute war einfach nicht mehr drin“, sagte TVG-Trainer Stefan Pohl zu einem gebrauchten Abend, an dem sich zehn Minuten vor dem Abpfiff auch noch Abwehrchef Jan Straub an der Schulter verletzte.

Vom Start weg lief der TVG immer einem Rückstand hinterher. Auch eine frühe Auszeit des Coaches beim 5:2 (8.) der Baunataler brachte keine Besserung. Die zuletzt so starke Defensive wirkte löchrig und im Angriff vergab der TVG beste Chancen. Beim 14:11 (25.) waren die Bergsträßer noch in Schlagdistanz, als dann aber Philipp Ullrich und Jan Straub innerhalb kürzester Zeit auf die Strafbank mussten, zogen die Gastgeber davon. Bei Baunatals 17:11-Führung zur Halbzeit war so etwas wie die Vorentscheidung gefallen. Und egal was der TVG an diesem Abend versuchte – richtig ins Spiel kamen die Bergsträßer nicht mehr. Beim 21:16 (39.) durch Maximilian Kehlenbach war das Spiel noch halbwegs offen. Doch ein 4:0 Lauf des GSV zerstörte alle Hoffnungen der Gäste. Nach dem 25:16 (42.) ging es nur noch um die Höhe des Sieges.

TVG: Bougoust, Richter, Hoblaj; Kernaja (2), Triebskorn, Schulz, Kadel (1), Hanke (3), Straub, Kehlenbach (5), Reisig (4), Buschsieper (3/3), Hildebrandt (4), Ullrich (4). red

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020