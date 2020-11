Schwerathleten in Sorge um den Nachwuchs

Mannheim. Mit der Schwerkraft kennen sich Gewichtheber aus. Doch statt im Ligenbetrieb an die Hantel zu gehen und „Eisen zu fressen“, befinden sich die Athleten seit einiger Zeit in einem Schwebezustand.

„Die Runde ist so gut wie abgesagt. Offiziell heißt es zwar, sie sei eingestellt, aber wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr zumindest in der Oberliga und der Landesliga keine Wettkämpfe mehr haben werden“, berichtet Hartmut Lehr, der Präsident des KSV Mannheim, der für die Landesliga gemeldet hatte und ursprünglich bereits am 31. Oktober in die Saison starten wollte.

Mangelnde Routine

Ganz ähnlich sieht das beim Ligakonkurrenten und Derby-Gegner TV Waldhof. „Man hält sich mit einer Formulierung wie ,eingestellt’ oder ,ausgesetzt’ alle Optionen offen. Wir beschäftigen uns jedenfalls nicht mehr damit, 2020 noch in die Runde zu starten“, erklärt der stellvertretende Abteilungsleiter des TVW, André Disch.

Doch während Lehr bei einem Saisonbeginn im kommenden Jahr vor Terminkollisionen warnt, könnte sich Disch Wettkämpfe von April bis Juni vorstellen: „Darauf hätte ich schon Bock.“ Zumal bis dahin die verletzten Jens Mergenthaler und Lara Dancz wieder fit sein dürften. „Insofern tut uns die Unterbrechung nicht weh“, kann der 35-Jährige der Krise etwas Positives abgewinnen.

Und noch in einem weiteren Punkt unterscheiden sich die Abläufe in beiden Vereinen. „Durch den zweiten Lockdown für den Sport fallen das Training und auch die Wettkämpfe zunächst auf unbestimmte Zeit aus“, berichtet Lehr. Das bereite dem Verein vor allem wegen einiger Neueinsteiger besondere Sorgen. „Nach den erwarteten Abgängen von Thomas Schiller und Andreas Pawlow hat uns auch noch Vera Huwe aus beruflichen Gründen verlassen“, erklärt Lehr. „Wir haben einige Anfänger, die mit Spaß dabei sind, denen es aber verständlicherweise an der Routine an der Hantel fehlt. Da ist das derzeitige Trainingsverbot natürlich kontraproduktiv“, so der 59-Jährige.

Deutlich mehr Austritte

Bei den Waldhöfern beruft man sich hingegen auf einen Passus der Corona-Verordnung des Landes, wonach ein Individual-Sportler und ein Coach gemeinsam trainieren dürfen. „Die jeweiligen Duos müssen sich einen Tag vorher anmelden und wir lassen nur die Heber der Mannschaft in den Kraftraum“, erklärt Disch.

Beide Vereine hatten nach dem ersten Lockdown akribisch Hygienekonzepte erarbeitet, um nach und nach den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen zu können. „Wir haben gelüftet, desinfiziert, uns um die Abstände gekümmert und sind damit ganz gut gefahren“, sagt KSV-Chef Lehr. Er verweist in seiner Analyse auf einen weiteren Punkt, der ihm große Sorgen bereitet. „Wir haben durch die Corona-Pandemie deutlich mehr Austritte als in den Vorjahren zu verzeichnen. Neben den Kurzmitgliedschaften der Sportlerinnen und Sportler, die es mal bei uns ausprobieren, haben auch langjährige Mitglieder ihre Kündigung zum Jahresende ausgesprochen“, sagt der KSV-Vorsitzende. „Erschwerend kommt hinzu, dass wir aufgrund der Personenbeschränkungen und der eingeschränkten Trainingsdauer nur sehr wenig Probetraining anbieten konnten und somit keine Neuzugänge generieren konnten“, fürchtet Lehr noch gravierende Folgen in den kommenden Jahren.

Zudem wandelte sich die anfängliche Freude über eine Unterstützung der Stadt Mannheim beim KSV in Enttäuschung. „Die Verwaltung hatte angekündigt, die Miete für Sporthallen teilweise zu erlassen. Wir haben jedoch einen Pachtvertrag mit der Stadt und sind daher von dieser Regelung ausgenommen“, wundert er sich über die Ungleichbehandlung. „Es wäre ein schönes Signal, ein feiner Zug gewesen, wenn wir da Hilfe bekommen hätten“, so Lehr.

