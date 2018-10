„Schwere“ nicht in Form

Reilingen.Beim Nordbaden-Derby in der Ringer-Regionalliga zwischen Spitzenreiter RKG Reilingen/Hockenheim und dem SRC Viernheim konnten sich die Gastgeber nur denkbar knapp mit 14:13 durchsetzen. Die weiter ungeschlagene RKG profitierte dabei von der Umstellung mit Daniel Layer in die 57-kg-Klasse, dem knappen Sieg im Duell der Ausländer zwischen Igor Chichioi und Shyukry Shyukriev sowie der eklatanten Schwäche der Südhessen in den schweren Gewichtsklassen.

Mühelos geriet hingegen der Erfolg von Verfolger KSV Schriesheim gegen Schlusslicht AV Sulgen. Das Team von Kai Dittrich siegte deutlich mit 23:4 und überließ den Gästen dabei nur drei knappe Einzelsiege. Spannung dürfte dann am übernächsten Kampftag angesagt sein, wenn es zum direkten Duell der beiden Top-Teams aus Reilingen und Schriesheim kommt.

Eiche und ASV ungefährdet

Das Verfolgerduell der Nachbarvereine SVG Nieder-Liebersbach und KG Laudenbach/Sulzbach in der Oberliga endete mit einem 15:11 für die Gäste von der Bergstraße, die die Odenwälder mit dem Einsatz von Felix Losmann sowie Marcel Scheid in einer jeweils niedrigeren Gewichtsklasse überraschten und mit dem Sieg von Frank Gerhard gegen Sebastian Otto im Schwergewicht die Basis für ihren Erfolg legten.

Schon am Freitag musste der KSV Ketsch alles aufbieten, um Aufsteiger KSV Malsch mit 17:16 niederzuhalten. Hier erwies sich Routinier Ümit Kahyaoglu mit seinem knappen Punktsieg als Matchwinner.

Ziemlich unspektakulär und erwartet klar gestalteten sich die Siege des RSC Eiche Sandhofen (22:10 gegen den KSV Kirrlach), von Tabellenführer ASV Ladenburg (23:8 gegen den AC Ziegelhausen) und des KSV Ispringen (22:11 gegen den KSV Hemsbach).

In der Verbandsliga konnte der ASV Bruchsal auf eigener Matte dem KSC Graben-Neudorf nur wenig Paroli bieten und unterlag deutlicher als erwartet mit 9:24. Den erwartet interessanten Kampf gab es beim KSV Berghausen, der den starken Aufsteiger SV 98 Brötzingen mit 20:14 niederkämpfte. Im Duell zweier abstiegsgefährdeter Teams setzte sich die zweite Mannschaft der SVG Nieder-Liebersbach mit 26:12 gegen die Reserve des SRC Viernheim durch. Erwartungsgemäß klar unterlag Schlusslicht ASV Eppelheim mit 5:29 gegen Tabellenführer SVG Weingarten. TP

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018