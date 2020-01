Schwerer Schlag für die Academics

Heidelberg.Schlechte Nachrichten für die Heidelberger Zweitliga-Basketballer der MLP Academics. Nachdem Top-Scorer Shyron „Shy“ Ely bereits den gesamten Dezember mit einer Reizung im Knie verpasste, muss der 32-Jährige nun operiert werden und fällt damit voraussichtlich bis zum Ende der Saison aus.

Nach der einwöchigen Weihnachtspause war Ely wieder ins Training zurückgekehrt. Dort verletzte er sich jedoch erneut am Knie, weitere Untersuchungen ergaben eine Ermüdungsfraktur. Bereits in der kommenden Woche wird der US-Amerikaner operiert. Die Suche nach einem Ersatz läuft auf Hochtouren, man sei in guten Gesprächen, teilten die Academics mit. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.01.2020