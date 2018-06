Schwetzingens Rückzug hilft Seckenheim

Anzeige

MANNHEIM.Paukenschlag in der Fußball-Kreisklasse A1: Kurz nach Saisonende hat der SV 98 Schwetzingen II seine Mannschaft abgemeldet. Da dies innerhalb der erforderlichen Frist nach Saisonende geschah, bleibt dadurch der sportliche Absteiger SV 98/ 07 Seckenheim in der Liga und darf einen unverhofften Klassenerhalt feiern.

Schon in den letzten Saisonspielen waren die Schwetzinger durch ein Nicht-Antreten und die verheerende und denkwürdige 0:17-Niederlage beim FC Viktoria Neckarhausen negativ in Erscheinung getreten. Doch was führte letztlich zum Rückzug der Verbandsliga-Reserve? „Ganz einfach: Die zweite Mannschaft sollte als Unterbau fungieren und das hat in den letzten Jahren nicht mehr funktioniert“, begründet Matthias Mrosek aus der Sportlichen Leitung der Schwetzinger den Entschluss, den der Vorstand einvernehmlich getroffen hat. „Das Problem ist, dass in den letzten ein, zwei Jahren kein Spieler aus der A-Jugend in die zweite Mannschaft gegangen ist.“ Nutznießer ist jetzt der SV 98/ 07 Seckenheim, der nach einer 1:2-Niederlage gegen die SG Oftersheim sportlich bereits abgestiegen war.

„Über die Saison gesehen hat vielen Spielern die Einstellung gefehlt, es gab zu viele andere Interessen. Wir haben am Ende über 30 Spieler eingesetzt und selten mit der besten Elf gespielt“, bemängelt Seckenheims Spielausschuss Andreas Bosch. Dennoch konnte das Horror-Szenario des Klubs, der 2005 noch Verbandsliga gespielt hatte, abgewendet werden.