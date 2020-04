Schwierige Zeit für Rückkehrer

MANNHEIM.Für Fußball-Landesligist VfL Kurpfalz Neckarau war er in der Winterpause der Königstransfer. Daniel Gulde kam vom Südwest-Oberligisten Arminia Ludwigshafen. Der 32-Jährige kehrte damit nach zwölf Jahren in der Fremde zu seinem Heimatverein zurück. Zwei Einsätze hatte Gulde für die Neckarauer. Dann kam Covid-19.

„Wir hatten uns in der Winterpause sehr viel vorgenommen. Nach der eher mäßigen Vorrunde wollten alle eine starke Rückrunde spielen. Der Teamgeist, den ich hier vorgefunden habe, ist fantastisch. Wir hatten ja ein Trainingslager in der Türkei. Eine Platzierung im vorderen einstelligen Bereich hatten wir uns als Mannschaft bis zum Rundenende schon vorgenommen“, berichtet Gulde.

Nach einem starken Spiel gegen den Titelaspiranten FC Bammental, das die Neckarauer knapp mit 2:3 verloren, folgte eine schwächere Partie des VfL Kurpfalz im Derby gegen den abstiegsbedrohten FK Srbija Mannheim (2:2). Und dann war erst einmal Schluss. Momentan rangieren die Neckarauer mit 25 Punkten auf dem zehnten Tabellenrang. „Ob die Saison weitergeht? Wir hoffen es, aber derzeit sieht es nicht so gut aus“, sagt Gulde, der in seiner bisherigen Karriere schon einige Stationen durchlaufen hat.

Aufgewachsen in Mannheim-Neckarau wechselte der damals 19-Jährige zum SV 98 Schwetzingen. Dort spielte er drei Runden. Eigentlich als Innenverteidiger verpflichtet, setzte ihn der damalige Coach Volker Zimmermann im Angriff ein. „Ich hatte damals ein, zwei Böcke hinten fabriziert, der Trainer wollte mich vorne sehen. Und ich habe im ersten Einsatz im Sturm ein Riesenspiel gemacht“, blickt Gulde mit einem Schmunzeln zurück. Scouts vom höherklassigen FC Heidelsheim bekamen die Partie live mit und wurden auf Gulde aufmerksam. „Die haben mich dann als Angreifer verpflichtet“, erzählt der hochgewachsene Spieler.

Beste Zeit in Heddesheim

In den nächsten Jahren folgten für Gulde Engagements bei der TSG Weinheim und dem Oberligisten VfR Mannheim, wo er als Sechser auflief. 2014 wechselte er zu Fortuna Heddesheim. Diese vier Jahre bezeichnet Gulde als seine schönste und erfolgreichste Zeit. „Das Team damals war genial. Wir haben uns alle super verstanden“, erinnert sich Gulde gerne und betont: „Dreimal stand ich mit der Fortuna in Aufstiegsspielen. Beim ersten Mal, als es um den Aufstieg in die Verbandsliga ging, hat es geklappt. Danach sind wir zweimal gescheitert. Aber es war eine super Zeit.“

2018 heuerte Gulde noch einmal beim VfR Mannheim an. Schon damals liebäugelte der Allrounder, der bis auf Torwart eigentlich schon alle Positionen in zahlreichen Pflichtpartien gespielt hat, mit einem Wechsel zurück zu seinem Heimatclub VfL Kurpfalz. „Doch dann hat mich Hakan Atik gefragt, ob ich nicht zu Arminia Ludwigshafen in die Oberliga wechselte wolle“, erläutert Gulde, der nicht lange überlegte. Insgesamt ein Jahr trug er das Trikot der Pfälzer.

Sein Fazit? „Man denkt ja als Mannheimer, dass über der Brücke kein Fußball mehr ist. Aber was ich bei der Arminia erlebt habe, war super“, sagt Gulde und lobt: „Das ist ein ganz herzlicher und familiärer Verein. Und auch die Oberliga Südwest ist sehr attraktiv. Wir haben zum Beispiel gegen Eintracht Trier vor 2000 Zuschauern gespielt. Für mich war das noch einmal eine super Erfahrung. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe.“

Nun ist Gulde zurück in Neckarau. „Ich bin fußballtechnisch nicht mehr der Jüngste und ich möchte meinem Heimatverein noch einmal etwas zurückgeben. Außerdem wohne ich ja auch nur einige hundert Meter Luftlinie vom Waldstadion entfernt. Deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, zurückzukehren“, sagt der Hoffnungsträger.

Tägliches Heimtraining

Das Coronavirus hat den allgemeinen Trainingsbetrieb beim VfL Kurpfalz erst einmal gestoppt. „Unsere Trainer senden uns aber beinahe täglich Übungseinheiten, die wir machen sollen, um fit zu bleiben“, berichtet Gulde. Er ist selbstständig und absolviert die Einheiten meistens morgens. Gesundheitlich ist Gulde fit. Beruflich hat ihn der Virus aber auch getroffen. „Ich habe mich mit zwei Kollegen zusammengetan und wir wollten demnächst drei Wettbüros eröffnen. Zum Glück hatten wir noch nicht richtig begonnen. Die Objekte gibt es schon“, erzählt Gulde. Er steht in den Startlöchern, um zwei neue persönliche Projekte anzugehen: Als Fußballer und Geschäftsmann.

