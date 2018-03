Sechs Mal Edelmetall

Anzeige

Dresden.Die Short-Track-Asse des Mannheimer ERC waren bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren und Senioren mit sechs Medaillen so erfolgreich wie selten zuvor. Die fünf Starter gewannen zwei Mehrkampftitel, dazu zweimal Gold und Bronze im 500-Meter-Sprint, für den zusätzliches Edelmetall vergeben wurde.

Bei den C-Junioren war Till Schäfer auf allen vier Strecken (1000 m, 500 m, 777 m, Superfinale 1500 m) der Schnellste und lief auf den 777 m in 1:14,795 neue Bestzeit. Damit war dem 14-Jährigen der Gesamtsieg nicht zu nehmen.

Ebenfalls zweimal stand bei den D-Juniorinnen Enni Wielsch ganz oben auf dem Treppchen. Doch sie machte es spannender, denn am ersten Tag stürzte sie nach Rang einsüber 777 m im A-Finale über 333 m und verlor als Vierte wertvolle Finalpunkte. Doch die in der Vorrunde aufgestellte Bestzeit (34,835 sec) auf der Sprintstrecke gab ihr Selbstvertrauen. Dann machte sie mit neuem Rekord über 500 m (50,488) ihr erstes Gold klar. Als Schnellste im Superfinale/1000 m hatte sie dann auch das Mehrkampfgold in der Tasche.