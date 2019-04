Sechs Spiele in zehn Tagen

MANNHEIM.Auf die Mannheim Tornados wartet ein hartes Programm. In den nächsten zehn Tagen muss der Baseball-Bundesligst sechs Spiele absolvieren. Den Anfang macht das Team von Coach Sascha Lutz am Sonntag. Dann müssen die Mannheimer um 18 Uhr beim Titelfavoriten Heidenheimer Heidenköpfe ran. Spiel zwei des sogenannten Doubleheaders ist am Ostermontag. Beginn der Partie ist um 14 Uhr. Am Freitag, 26. April, steht dann das Heimspiel gegen die Mainz Athletics an. Am Samstagmittag spielen die Tornados bei den Rheinhessen. Am Dienstag, 30. April, und Mittwoch, 1. Mai, stehen dann für Lutz und Co. zwei Auswärtsspiele gegen Regensburg an.

Probleme für die Werfer

„Eigentlich ist diese Spieldichte für Baseballer kein Problem. Allerdings sind wir das in der Bundesliga nicht gewohnt. Die Probleme liegen beim Pitching, denn ein Startwerfer braucht immer einige Tage Pause, bis er wieder ran darf. Man braucht eben mehrere Werfer“, sagt Tornados-Coach Lutz, der betont: „Wir sind komplett, alle sind gut drauf, wir fahren mit Energie nach Heidenheim.“

Die Heidenheimer sind etwas holprig in die Saison gestartet. Aus bisher sechs Spielen holte der Titelfavorit nur drei Siege. „Aber die Heideköpfe haben nun zwei Neuzugänge, werden gegen uns also stärker sein als noch zuletzt“, sagt Lutz, der aber klarmacht: „Wir rechnen uns dort Chancen aus.“

Die Softball-Damen der Tornados kassierten zu Saisonbeginn zwei Niederlagen gegen Neunkirchen (4:13, 2:13), treten in der Bundesliga Nord nun am Ostersonntag ab 11 Uhr zu zwei Spielen bei den Hamburg Knights an. bol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019