Seckenheim landet Befreiungsschlag

Mannheim.In der Fußball-Kreisklasse A, Staffel I, standen am Sonntag vier Nachholspiele an, die im vergangenen Jahr dem Wetter zum Opfer gefallen waren. Der SV Seckenheim besiegte dabei den VfL Kurpfalz Neckarau II und baute seinen Vorsprung auf einen Nichtabstiegsplatz auf sieben Punkte aus. Oben in der Tabelle dürfen sich der SC Pfingstberg-Hochstätt und der TSV Neckarau weiterhin Hoffnungen auf den Aufstieg machen.

Seckenh. – VfL Kurpf. II 2:0 (0:0)

Mit einem wichtigen Sieg gegen den direkten Tabellennachbarn VfL Kurpfalz Neckarau verschaffte sich der SV Seckenheim Luft im Abstiegskampf. In einer chancenarmen Partie dauerte es bis in die zweite Halbzeit, ehe Nicolas Bosch die Seckenheimer in Führung schoss (57.). Die Neckarauer kamen in der Folge durch Standardsituationen immer wieder gefährlich vor das Tor der Seckenheimer, ohne dabei jedoch zum Erfolg zu kommen. Die Seckenheimer zeigten in der Summe den größeren Siegeswillen und belohnten sich kurz vor dem Ende mit dem entscheidenden zweiten Treffer.

Schwetz. II – Brühl II 1:5 (0:3)

Eine 1:5-Heimklatsche musste der SV Schwetzingen im Derby gegen den FV Brühl hinnehmen. Die Brühler waren von Beginn an das bessere Team und gingen durch einen Doppelschlag schnell in Führung. Auch in der Folge spielten nur die Brühler und ließen den Schwetzingern nicht den Hauch einer Chance.