Seckenheim wagt Neustart

MANNHEIM.Nachdem der SV 98/07 Seckenheim am Ende der abgelaufenen Saison nur durch den Rückzug des SV 98 Schwetzingen II noch vom Abstiegsexpress abgesprungen ist, soll in diesem Jahr alles anders werden. „Natürlich wünschen wir uns eine sorgenfreie Runde“, sagt Abteilungsleiter José Hernandez. „Allerdings ist die Liga noch ausgeglichener geworden. Wir haben starke Aufsteiger und starke Absteiger.“ Der Plan, dem bisherigen Trainer Marco Schuschill mit Miguel de Mingo einen zweiten gleichberechtigten Coach an die Seite zu stellen, ist nicht aufgegangen – der Spanier hat bereits hingeschmissen. Dennoch gelang es den Verantwortlichen den Kader der Vorsaison, der sich oftmals von alleine aufgestellt hat, in der Breite und Qualität aufzuwerten. „Wir haben keine Stars, sondern eine homogene Truppe und einfach mehr Alternativen“, lobt Hernandez.

Breiter aufgestellt

Dies hat sich schon in der Trainingsbeteiligung gezeigt, die in der Vorbereitung oftmals bis zu 16 Mann betrug. Schmerzhaft sind die Abgänge von Kilian Bosch (VfL Kurpfalz Neckarau), Jad Chehade (1. FC Turanspor Mannheim) und Christian Heidenreich (FV 03 Ladenburg), doch mit einem Paket aus Pfingstberg (Mirco Obeldobel, Can Karaköcek, Innocenzo Mangione, Artur Klaus, Sedat Kaya) sowie dem A-Liga-erfahrenen Albert Acquatey (FC Germania Friedrichsfeld) haben die Seckenheimer für Ersatz gesorgt.

„Wir haben eine positive Stimmung in der Mannschaft, und das wollen wir ins erste Spiel mitnehmen“, hofft Hernandez auf einen positiven Auftakt am Sonntag beim MFC 08 Lindenhof II. „Unser großes Plus ist die Geschlossenheit und Kameradschaft.“ Im Vorjahr gingen jedoch beide Partien an die MFC-Reserve (3:0, 2:1). wy

