Seckenheimer Umbau braucht noch Zeit

MANNHEIM.Nach dem Fast-Abstieg hat der SV 98/07 Seckenheim aus der Fußball-Kreisklasse A I im Sommer seine Mannschaft komplett umgekrempelt. Zehn Spieler kamen neu, dennoch überraschte bei der Konkurrenz die Aussage des Sportlichen Leiters Murat Altuntas, dass man oben mitspielen wolle.

Doch das Team schien die Vorgabe erfüllen zu wollen und startete stark in die Spielzeit. Nach einem Drittel der Saison ist der Anschluss nach oben allerdings etwas abgerissen, Rang eins ist inzwischen sieben Punkte entfernt. „Ich bin etwas enttäuscht. Nicht vom Spielerischen, sondern einfach, weil wir uns die Gegentore fast selbst geschossen haben“, resümiert Altuntas. In den jüngsten vier Spielen gab es für Seckenheim keinen Sieg, der SV 98/07 ist nur noch Achter.

Schon 24 Gegentore

Doch Altuntas will keineswegs von einer Ergebniskrise sprechen: „Man muss bedenken, dass wir zuletzt gegen starke Mannschaften gespielt haben, bei denen zu erwarten ist, dass sie oben mitspielen.“ Auffällig ist, dass die Seckenheimer in sechs der vergangenen Partien in Führung gegangen sind, den Vorsprung aber mehrfach nicht ins Ziel retten konnten. Ein Knackpunkt scheint dabei die Defensiv-Anfälligkeit zu sein, bereits 24 Gegentore sind der höchste Wert in der oberen Tabellenhälfte.

„Wir hatten gehofft, dass die Mannschaft schneller zusammenwächst, aber nun müssen wir dem noch etwas Zeit geben“, sagt Altuntas. Doch der Sportliche Leiter hält trotz der derzeitigen Lage an seinem Ziel fest und hat bis zur Winterpause eine klare Vorgabe definiert: „Wir wollen alle Spiele gewinnen.“ Auftakt zum Start dieser Serie soll am Sonntag die Partie gegen die SG Oftersheim werden. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.10.2019