Duisburg. Während seine Kumpel in der Kabine den 3:2-Coup beim Spitzenreiter feierten, schlich Marcel Seegert bedröppelt durch die Katakomben der Duisburger Arena. In der Hinrunde noch der große Stabilisator in der Defensive des SV Waldhof, droht dem 24-Jährigen nach seiner Versetzung aus der Abwehr-Zentrale auf die Linksverteidiger-Position im Derby gegen den FCK sogar der Verlust seines Stammplatzes. Der Fanliebling müht sich zwar nach Kräften in der ungewohnten Rolle auf der Außenbahn, zeigt aber Schwächen in der Raumaufteilung und untypische individuelle Fehler.

Trainer Bernhard Trares sieht Seegerts Probleme selbstverständlich auch, lässt aber in der Beurteilung Milde walten. „Marcel tut sich im Moment ein bisschen schwer. Das tut mir auch weh, weil er auf einer für ihn ungewohnten Position spielen muss, die er nicht so in sich hat“, sagte der SVW-Coach in Duisburg. Beim MSV wechselte Trares Seegert zur Pause aus und brachte den gelernten Linksverteidiger Marcel Hofrath - der bei der Aufholjagd viele Pluspunkte sammelte. „Er hat eine sehr gute Leistung gezeigt“, meinte Trares. Dieses Lob könnte für den Herzblut-Waldhöfer Seegert vorerst einen Bankplatz bedeuten - ausgerechnet im Derby.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 23.02.2020