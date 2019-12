Seit 38 Jahren an der Pfeife

Mannheim.Hans-Ulrich Neufeld ist Schiedsrichter und hat am Freitag Geburtstag. Diese Tatsache an sich ist eigentlich noch keine Meldung wert. Doch der gebürtige Waldhöfer ist mit dann 75 Jahren der älteste Referee der Schiedsrichter-Vereinigung Mannheim, der noch Spiele im Herren-Bereich leitet. „Ich pfeife seit 38 Jahren für den SV Waldhof und mein Ziel ist es, die 40 vollzumachen“, sagt Neufeld, der auf den Sportplätzen der Region mit seinem markanten Bart schon immer eine Erscheinung war.

Im Jahr 1981 war er es, der gemeinsam mit Hans-Jürgen Pohl die Schiedsrichter-Abteilung im SV Waldhof gegründet hat. Zu den Hochzeiten gehörten diesem Kreis beim Alsenweg-Club bis zu 28 Unparteiische an. In den knapp vier Jahrzehnten an der Pfeife ist die zunehmende Respektlosigkeit gegenüber Schiedsrichtern auch an ihm nicht vorbeigegangen. Neufeld erinnert sich: „Ich habe mal ein Lokalderby in der Pfalz geleitet und in der letzten Minute einen klaren Elfmeter gegen den Heimverein verhängt. Anschließend wurde meine Autotür zusammengetreten“, blickt Neufeld heute fast schon schmunzelnd zurück. „Das war auch das letzte Mal, dass ich mein Auto auf dem Schiedsrichter-Parkplatz abgestellt habe.“

In Brasilien vor 20 000 Zuschauern

Auch einen tätlichen Angriff mit einem Regenschirm ließ er über sich ergehen, als er feststellte, dass der Verursacher um die 85 Jahre alt war. Ansonsten ist er einer der Schiedsrichter, die Kommunikation groß schreiben und die durch ihre angenehme, fast schon kumpelhafte Art deeskalierend wirken. „Ein Schiedsrichter-Beobachter hatte mal in seinen Bericht geschrieben, ich würde zu viel mit den Spielern reden. Darauf habe ich geantwortet, ob ich stattdessen lieber theatralisch Karten verteilen solle“, sagt Neufeld.

Auf einen unverhofften Schiedsrichter-Auftritt ist Neufeld aber besonders stolz. Als er mit seiner brasilianischen Frau auf Heimatbesuch war, schaute er sich ein Ligaspiel des dortigen Moto Club de Sao Luis an. „Während des Spiels verletzte sich der Schiedsrichter und da sich kein anderer fand, übernahm ich vor knapp 20 000 Zuschauern die Spielleitung“, schildert Neufeld. Sein DFB-Schiedsrichter-Ausweis hatte zusätzlich Eindruck erzeugt, „so dass im Stadion jeder Pfiff – ob richtig oder falsch – mit Beifall begleitet wurde“, so Neufeld. wy (Bild: Neufeld)

