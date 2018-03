Seitz an der Weltcup-Spitze

Anzeige

Stuttgart.Die Olympia-Vierte Elisabeth Seitz hat gestern bei der zweiten Weltcup-Station der Turner in Stuttgart nur haarscharf die Fortsetzung der deutschen Siegesserie verpasst. Mit dem Mini-Rückstand von 0,099 Punkten wurde die 24-Jährige, die bei der TG Mannheim groß wurde, Zweite hinter den Chinesin Zhang Jin (53,431 Punkte). In den zurückliegenden beiden Jahren hatten Sophie Scheder und Tabea Alt Siege für die deutsche Frauen-Riege beim DTB-Pokal erkämpft.

Reichlich 4000 Zuschauer feierten die Lokalmatadorin, die sich mit 53,332 Punkten 10 000 Schweizer Franken Preisgeld sicherte. Sarah Voss aus Köln kam bei ihrem Weltcup-Debüt mit 52,466 Punkten auf Platz fünf. Nach ihrem sechsten Rang beim American Cup in Chicago übernahm Seitz damit die Führung im Weltcup-Gesamtklassement, für das nach der vierten Veranstaltung in Tokio 25 000 Franken an die Siegerin ausgeschüttet werden. Schon 2012 war Seitz ein zweiter Weltcup-Rang in Stuttgart gelungen.

Sie glänzte vor allem an ihrem Spezialgerät Stufenbarren mit der Tageshöchstnote von 14,80 Punkten und übernahm damit die Führung. Trotz eines Patzers am Balken bewahrte sie die Spitzenposition bis zum letzten Gerät und musste sich erst nach der Bodenübung der Chinesin knapp geschlagen geben. dpa