Selbst der Waldhof ist nur Außenseiter

MANNHEIM.Die Fußballtalentschau auf der Insel geht am Freitag in die 64. Auflage. Acht U-19-Mannschaften spielen am Wochenende beim internationalen Vetter-A-Junioren-Fußballturnier der SpVgg 03 Ilvesheim wieder um den Siegerpokal.

„Alles ist angerichtet. Die drei ausländischen Mannschaften sind schon da. Sie wollten unbedingt noch einmal im Neckarstadion trainieren. Wir hoffen auf einen schönen und fairen Turnierverlauf“, erklärt Sven Hofmann vom Organisationsteam.

Gruppen und Zeitplan des 64. Insel-Cups Gruppe A :1. FC Kaiserslautern, SpVgg 03 Ilvesheim, Wolverhampton Wanderers, FC Augsburg Gruppe B: NK Siroki Brijeg, 1. FC Nürnberg, SV Waldhof Mannheim 07, FC Brügge Freitag, 27. Juli: 16 Uhr: Kaiserslautern - Ilvesheim, 17 Uhr: Brijeg - Nürnberg, 18 Uhr: Wolverhampton - Augsburg, 19 Uhr: Waldhof - Brügge Samstag, 28. Juli: 11 Uhr: Ilvesheim - Augsburg, 12.05 Uhr: Kaiserslautern - Wolverhampton, 13.10 Uhr: Brijeg - Waldhof, 14.15 Uhr: Nürnberg - Brügge, 15.20 Uhr: Ilvesheim - Wolverhampton, 16.25 Uhr: Kaiserslautern - Augsburg, 17.30 Uhr: Brijeg - Brügge, 18.35 Uhr: Nürnberg - Waldhof Sonntag, 29. Juli: Spiel um Platz 7: 10.45 Uhr: 4. Gruppe A - 4. Gruppe B, Halbfinale: 12 Uhr: 1. Gruppe A - 2. Gruppe B, 13.15, 1. Gruppe B - 2. Gruppe A, 14.30 Uhr: Einlagespiel Bambini, Spiel um Platz 6: 15.10 Uhr: 3. Gruppe A - 3. Gruppe B, Spiel um Platz 3: 16.15 Uhr, Finale: 17.30 Uhr, Siegerehrung. Alle weiteren Infos unter: www.inselcup.com

Erstmals am Start sind die Wolverhampton Wanderers aus Groß-Britannien. Der Verein aus den englischen Midlands verfügt seit den 1990er Jahren über eine eigene Nachwuchs-Akademie – die „Wolverhampton Wanderers Academy“. Bekanntester Absolvent ist wohl der irische Nationalspieler Robbie Keane, der bei Inter Mailand, FC Liverpool und zuletzt sechs Jahre beim US-amerikanischen Profi-Klub LA Galaxy in den USA einen Superstar-Status erreichte.