Selbstbewusste DBB-Auswahl

„Haben nur den Sieg im Kopf“

Alle AST-Partien werden auf der Homepage des Deutschen Basketballbundes im Live-Stream übertragen. Das Eröffnungsspiel findet am Samstag um 13.45 Uhr in Viernheim zwischen Russland und Ägypten statt, die deutsche Mannschaft steigt später um 20 Uhr in der GBG Halle gegen Israel in das Geschehen ein. Am Sonntag trifft Deutschland auf Japan und am Montag auf die Türkei, beide Begegnungen finden jeweils um 19.30 Uhr in der GBG Halle statt. „Unser Hauptjob ist es, Spieler für die A-Nationalmannschaft auszubilden. Da ist solch ein Turnier wichtig für die Erfahrung, denn mit so vielen internationalen Mannschaften lernt man ganz andere Spielstile, Philosophien und Facetten des Basketballs kennen“, unterstrich Bundestrainer Ibrahimagic die Vorzüge der inoffiziellen U-18-Weltmeisterschaft. Bei Hendrik Drescher, dem Hoffnungsträger aus Berlin, ist zumindest von Nervosität nichts zu spüren: „Als Titelverteidiger ist ein gewisser Druck vorhanden. Aber auf dem Level, auf dem wir uns befinden, können wir damit umgehen. Außerdem haben wir ein gutes Team und sind auf jeder Position optimal besetzt.“

Zur Kooperation mit den Städten Mannheim und Viernheim sagte DBB-Jugendsekretär und Organisationsleiter des Turniers Uwe Albersmeyer: „Ich kann mir die Zusammenarbeit mit beiden Städten nicht besser vorstellen. Das läuft vertrauensvoll und konstruktiv ab, und es macht Spaß mit Menschen zusammenzuarbeiten, die lösungsorientiert denken.“

Info: AST-Ticketinfos unter basketball-bund.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.03.2018