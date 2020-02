Sender verlässt die HG Saase

Großsachsen.Die Badenliga-Handballerinnen der HG Saase trennen sich am Saisonende von ihrem Trainer Carsten Sender (Bild). Seit 2012 brachte sich Sender in der Jugendarbeit sowie später im Aktivenbereich der HG ein und feierte einige Erfolge.

„Ohne ihn gäbe es vielleicht schon kein Frauenhandball mehr in unserem Verein. Was er die letzten Jahre geleistet hat, war schon eine Klasse für sich“, sagt HG-Vorsitzender Volker Glock. Doch wie so oft im Sport habe sich die Partnerschaft über die Jahre hinweg auch ein wenig abgenutzt. „Wir gehen aber im Guten auseinander, erhoffen uns von einem Wechsel allerdings auch neue Impulse in der Mannschaft“, betonen die die beiden Koordinatorinnen für die Erste Damen-Mannschaft, Michele Sauer und Larissa von Babka. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020