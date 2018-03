Senioren räumen ab

Anzeige

Sindelfingen.Die Senioren unter Mannheims Leichtathleten sind eine Klasse für sich. Bei den baden-württembergischen Meisterschaften holten sie zwölf Mal Gold, drei Mal Silber und einmal Bronze für die DJK Käfertal-Waldhof und die MTG.

Mit jeweils drei Titeln glänzten Helga Ulrich und Wilhelm Wittich (beide DJK) auf den Laufstrecken über 60, 200 und 400 Meter. Ulrich war in der Klasse W 55 in 9,43 sec, 31,39 sec und 1:14,01 min die Beste, Wittich dominierte die M 70 in 9,34 sec, 33,02 sec und 1:19,8 min.

Drei Medaillen sicherte sich auch DJKler Hartmut Krämer in der M 75 als Erster über 60 m (8,77 sec) und 200 m (32,65 sec). Wegen einer Verletzung konnte er mit der Kugel seine Bestleistung nicht abrufen, holte aber mit 10,45 m Bronze. Zusammen mit Walter Busenbender und dem Dossenheimer Werner Wetzel standen die DJK-Läufer Krämer und Wittich auch nach 4x200-Meter-Staffel ganz oben auf dem Podest (2:09,25 min).