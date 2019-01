SG ärgert Spitzenreiter Koblenz

MANNHEIM.Die Basketballer der SG Mannheim haben die Überraschung in der Regionalliga Südwest knapp verpasst. Die abstiegsbedrohte Mannschaft von Coach Peter Eberhardt musste sich dem Tabellenführer SG Lützel-Post Koblenz erst nach hartem Kampf mit 80:88 (31:37) geschlagen geben. „Wir hatten den Primus am Rande einer Niederlage, haben jedoch leider in der entscheidenden Schlussphase den Abschluss nicht gefunden“, sagte ein trotz der Niederlage mit der Leistung zufriedener Mannheimer Trainer, der betonte: „Die Mannschaft hat nach der bitteren Niederlage in Kronberg eine gute Antwort gegeben.“

Den besseren Start vor 400 Zuschauern in der GBG Halle am Herzogenried erwischten die Koblenzer. Der Spitzenreiter ging zunächst mit 18:6 (7.) in Führung. Doch die Mannheimer fingen sich. Mit einem Dreier von Marcel Maringer war die SG im Spiel. Bis zum Ende des ersten Viertels kämpfte sich der Aufsteiger auf 16:20 heran. Koblenz lag aber zur pause mit sechs Punkten in Führung.

Im dritten Viertel zog der Tabellenführer dann weg. Zeitweise sah es gar nicht gut aus für die SG. Koblenz führte in der 28. Minute schon mit 58:43. Vor dem Schlussviertel verkürzte Benjamin Kaufhold die Mannheimer mit einem Dreier auf 50:64 (30.).

Aufholjagd unbelohnt

Im Schlussviertel setzte die SG dann zu einer tollen Aufholjagd an. Alex Kuhn erzielte den Korb zum 71:72 (36.). Plötzlich war alles wieder offen. Die SG blieb auf Schlagdistanz. Koblenz ließ aber den Ausgleich oder sogar die Mannheimer Führung nicht mehr zu. Kuhn verkürzte per Freiwürfe noch einmal auf 80:82 (39.), doch danach gelang den SG-Akteuren kein Punkt mehr. Koblenz sicherte sich letztlich den Sieg. „Wir wollen nun im Heimspiel gegen Karlsruhe am nächsten Wochenende den ersten Sieg in 2019 feiern“, betonte SG-Coach Eberhardt. bol

