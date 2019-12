SG bricht am Ende ein

Mannheim.Die Regionalliga-Basketballer der SG Mannheim sind knapp am Sieg bei den Saarlouis Sunkings vorbeigeschrammt. „Das ist extrem bitter“, sagte SG-Trainer Markus Mosig nach dem 70:72 (42:40). „Wir lagen über drei Viertel zeitweise mit 15 Punkten in Führung – und dann brechen wir unerklärlicherweise im Schlussabschnitt ein. In den letzten zehn Minuten haben wir nur noch sechs Punkte erzielt.“

Tatsächlich begannen die Mannheimer bärenstark. Nach dem ersten Viertel führte die SG mit 27:15 (10.). Besonders Alexander Kuhn trumpfte auf, der Flügelspieler erzielte insgesamt 27 Punkte. Saarlouis verkürzte zwar auf 40:42, doch nach der Pause bauten die Mannheimer den Vorsprung aus und gingen mit einer 64:56-Führung ins Schlussviertel.

In den letzten zehn Minuten gelang der SG offensiv nicht mehr viel. „Leider hat ein umstrittenes unsportliches Foul den Sunkings zwei Freiwürfe eingebracht. Zudem haben sie einen Dreier getroffen – und plötzlich lag Saarlouis mit drei Punkten vorn“, sagte Mosig. „Wir hatten in den letzten 90 Sekunden drei Mal die Möglichkeit, das Spiel noch einmal zu drehen, haben es aber nicht mehr geschafft zu punkten.“

Am Samstag muss die SG zum Rückrundenauftakt beim direkten Abstiegskonkurrenten MTV Stuttgart ran. „Den Schock von Saarlouis wollen wir abschütteln. Das ist ein ganz wichtiges Spiel”, so Mosig. bol

