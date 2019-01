SG bricht nach der Pause ein

Kronberg.Die Basketballer der SG Mannheim haben den Befreiungsschlag verpasst. Die Mannschaft von Trainer Peter Eberhardt verlor ihr Auswärtsspiel gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, MTV Kronberg, mit 62:70. Zur Halbzeit hatten die Mannheimer noch mit 40:34 vorne gelegen. Trotz der Niederlage bleiben die SG-Akteure in der Regionalliga auf dem viertletzten Tabellenrang. Der Ligavorletzte Kronberg ist aber nun näher an die SG herangekommen. „Wir haben phasenweise gute Aktionen gehabt, waren aber insgesamt stark unter Druck, Kronberg hat uns mit einer aggressiven Spielweise große Probleme bereitet“, zeigte sich SG-Trainer Eberhardt arg enttäuscht und betonte: „Das war eine bittere Niederlage. Zum Glück haben wir den direkten Vergleich gewonnen.“ Das Hinspiel hatten die Mannheimer mit 18 Punkten Vorsprung (84:66) für sich entschieden.

Stärkere Konkurrenten warten

Kronberg entschied das erste Viertel mit 18:11 für sich. Danach kamen die SG-Akteure besser ins Spiel. Alexander Kuhn brachte die Mannheimer mit einem erfolgreichen Dreier mit 32:30 (13.) in Front. Bis zur Pause baute die SG den Vorsprung auf sechs Punkte aus. Doch nach dem Seitenwechsel lief es in der Offensive der Mannheimer nicht mehr. 45:37 (23.) lag die SG vorne, doch dann startete Kronberg eine Aufholjagd, ging in der 28. Minute wieder mit 49:48 in Führung. „Wir hätten noch höher verlieren können“, befand Eberhardt nach der Partie. Von außen musste der Coach hilflos mitansehen, wie seine Mannschaft im Schlussviertel weiter ins Hintertreffen geriet und keine Antwort mehr fand. Kronberg lag im letzten Abschnitt zeitweise mit 13 Punkten vorne und gewann mit 70:62. „Auf uns kommt nun ein ganz schweres Programm zu, wir spielen nun gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte, aber ich vertraue auf den Charakter meiner Mannschaft“, sagte Coach Eberhardt. bol

