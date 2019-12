SG-Coup gegen Idstein

MANNHEIM.Zu Hause sind die Basketballer der SG Mannheim in dieser Saison immer für eine Überraschung gut. Die Mannschaft von Trainer Markus Mosig bezwang vor 300 Zuschauern beim „Weihnachtsspecial“ in der heimischen GBG Halle am Herzogenried den starken Aufsteiger und Ligadritten TV Idstein mit 78:73 (40:37). Die Mannheimer belegen damit in der Tabelle der Regionalliga Südwest mit einer Bilanz von 5:9 den elften Rang.

„Gegen Idstein war ein Sieg eigentlich nicht zu erwarten. Der TV hat bislang eine tolle Saison gespielt und mischt oben mit. Vor allem die beiden US-Amerikaner, die sie sich geholt haben, haben voll eingeschlagen. Um so mehr freut uns dieser Sieg“, jubelte SG-Coach Mosig nach dem Coup. „Es war ein verdammt hartes Spiel. Es ging körperlich zur Sache. Das sieht man daran, dass bei uns Slawomir Klocek und David Scheffels mit dem fünften Foul runter mussten. Zwei andere Spieler waren ebenfalls stark gefährdet. Aber wir haben uns nicht aus dem Konzept bringen lassen.“

Gute Nerven in der Schlussphase

Die SG startete stark in die Partie. „Wir wussten, dass Idstein eine Presse spielen würden, haben aber gut dagegengehalten und gleich 30 Punkte im ersten Viertel erzielt“, beschrieb Mosig die 30:19-Führung. Doch Idstein kam bis zur Pause wieder auf drei Punkte heran. „Der Gegner hatte umgestellt und wir Probleme. Im zweiten Durchgang war es dann eine ganz ausgeglichene Partie“, so Mosig weiter. Die SG lag aber stets in Front, 100 Sekunden vor Schluss führten die Mannheimer mit fünf Punkten. „Wir haben es dann sehr gut heruntergespielt, immer wieder einen Spieler an die Freiwurflinie bekommen, der sicher ist“, sagte Mosig. Besonders Kapitän Benjamin Kaufhold traf wichtige Würfe von der Linie. Bis zum 78:73-Endstand blieb es bei der Fünf-Punkte-Differenz.

„Neben unseren zuverlässigen Scorern Kaufhold und Alex Kuhn hat auch Pascal Klaehn hat super gespielt. Ich habe ihn 40 Minuten drauf gelassen, mit 17 Punkten ist der Knoten offensiv bei ihm endlich geplatzt“, freute sich Mosig, bol

