SG-Damen stoppen Serie

MANNHEIM.Die Basketballerinnen der SG Mannheim haben ihre jüngste Negativserie gestoppt. Die Oberliga-Korbjägerinnen gewannen ihr Heimspiel gegen den Tabellenzehnten CVJM Lörrach mit 57:44 (29:18). Die Mannschaft von Trainer Sven Schumacher startete gut in die Begegnung und lag nach dem ersten Viertel mit 16:6 in Front. In der Folge konnte Lörrach das Spiel ausgeglichener gestalten. Doch die SG verteidigte den Vorsprung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel hielten Stina Harris, die mit 17 Punkten beste Werferin der Mannheimerinnen war, und ihre Teamkolleginnen Lörrach weiter auf Distanz.

Die Oberliga-Herren der BG Viernheim/Weinheim scheiterten in ihrem Auswärtsspiel beim TSV Schönau an ihrer schlechten Freiwurfquote. Das Team von Trainer Ralf Schäfer unterlag dem Tabellenneunten mit 68:71 (33:36) und weist bei noch drei ausstehenden Ligaspielen mit 8:9-Siegen wieder eine Negativbilanz aus. Der Tabellensechste begann zunächst gut und führte nach dem ersten Viertel mit 19:13. Dann begünstigten zu viele leichte Ballverluste die Schönauer. Zur Pause sah sich das Schäfer-Team im Rückstand. Erst gegen Ende des dritten Viertels zog Schönau leicht weg und lag mit 56:51 (30.) vorne. In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend. Doch die BG traf ihre Freiwürfe nicht. 17 von 32 Versuchen gingen daneben.

Die Zweite Mannschaft der SG Mannheim musste eine erneute Niederlage einstecken und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf einen eventuellen Abstiegsplatz. Trotz guter erster Halbzeit verloren die Mannheimer ihre Heimbegegnung gegen CVJM Lörrach mit 66:75 (30:27). bol