SG-Defensive macht dicht

MANNHEIM.Dieser Sieg war ganz wichtig: Die Basketballer der SG Mannheim haben ihr Heimspiel gegen den SV Fellbach mit 77:61 (40:32) gewonnen. Für Coach Markus Mosig war der Schlüssel zum Erfolg die gute Verteidigung seiner Mannschaft. „Wir haben nur 61 Punkte kassiert. Das ist top in dieser Liga. Wenn wir den Gegner unter 65 Punkte halten, dann können wir das Spiel mit unseren Offensiv-Qualitäten gewinnen”, sagte der Coach. „Das Hinspiel hatten wir mit 16 Punkten verloren. Deshalb war der Sieg mit Blick auf den direkten Vergleich wichtig.“

In der ersten Spielhälfte konnte sich keine Mannschaft absetzen. Fellbach lag nach den ersten zehn Minuten nur knapp mit 19:15 vorne. In der 16. Spielminute stand es 32:32. In der Schlussphase des zweiten Viertels setzte sich die SG bis zur Halbzeit auf acht Punkte ab. „Richtig gut verteidigt haben wir in den ersten sieben Minuten nach der Pause“, sagte Mosig. Die Mannheimer zogen im dritten Viertel auf 58:43 (30.) davon und ließen dabei nur elf Punkte der Fellbacher zu. Im Schlussviertel kämpfte sich Fellbach – angeführt von Top-Scorer Andre Gillette (23 Punkte) – nochmal heran.

„Kein schönes Spiel“

„Für uns ging es dann nur noch darum, den Vorsprung zu halten. Ehrlich gesagt, war es zum Schluss kein schönes Basketballspiel mehr“, machte Mosig klar. „Wir hatten uns vorgenommen, von Anfang an 100 Prozent zu geben”, betonte SG-Kapitän Benjamin Kaufhold. „Es war eins der ersten Spiele, bei dem wir 15 Punkte vorne waren und den Vorsprung bis zum Schluss gehalten haben”, so Kaufhold weiter. Alexander Kuhn war mit 23 Punkten bester Werfer der Mannheimer, die im Kampf um den Ligaerhalt wieder Boden gutgemacht haben.

Am Wochenende steht für den Drittletzten eine ganz schwere Auswärtsaufgabe an: Die Mannheimer müssen dann beim Regionalliga-Tabellenführer Arvato College Wizards Karlsruhe antreten. Die Karlsruher haben am vergangenen Wochenende nach 17 Siegen in Serie erstmals verloren. bol

