SG-Defensive überfordert

SPEYER.Die Regionalliga-Basketballer der SG Mannheim haben den Tabellenführer und Aufstiegsaspiranten Morgenstern Baskets BIS Speyer immerhin ein wenig gefordert. Doch letztlich musste sich das Team von Trainer Peter Eberhardt beim Favoriten mit 77:107 (37:61) deutlich geschlagen geben. „Wir haben phasenweise gut dagegengehalten, haben mit 77 Zählern gegen so einen starken Gegner auch viele Punkte gemacht. Speyer ist jedoch schon eine Hausnummer in der Regionalliga Südwest, defensiv hatten wir Probleme“, sagte Eberhardt.

Tatsächlich müssen die Mannheimer, die durch die Niederlage auf den vorletzten Tabellenrang zurückfielen, die notwendigen Siege gegen andere Teams einfahren. „Wir haben mit Gießen, in Kaiserslautern und zu Hause gegen Schlusslicht Mainz Spiele, in denen wir uns mehr ausrechnen“, sagte der Coach.

Entscheidung fällt früh

Respekt hatten die Mannheimer vor allem vor Albert Kuppe, der aber erst in der zweiten Halbzeit in Fahrt kam. Vorher hatten die SG-Akteure den ehemaligen Spieler der Heidelberger Academics im Griff. Bei den Baskets drehte Kingsley Nwagboso auf, das erste Viertel ging mit 31:20 an den Primus. Im zweiten Abschnitt schwächelte Mannheim, Speyer zog auf 61:37 davon. Die Begegnung war somit bereits entschieden.

BIS-Coach Carl Mbassa wechselte im zweiten Durchgang seine Formation durch. Die SG hielt nun mit aggressiverer Verteidigung dagegen. Speyer baute den Vorsprung aber dank Kuppe (16 Punkte) auf 89:56 aus (30.). Die SG entschied allerdings das letzte Viertel mit 21:18 für sich. „Das gibt noch einmal Selbstbewusstsein für die wichtigen kommenden Spiele“, sagte Eberhardt. David Scheffels (19 Punkte) war bester Mannheimer Korbjäger. bol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019