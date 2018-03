SG fast am großen Ziel

Anzeige

Mannheim.Die Basketballer der SG Mannheim nähern sich immer mehr dem Titel in der Regionalliga Baden-Württemberg. Nach dem 97:48 (56:9)-Kantersieg vor 300 Zuschauern in der Neckarstadthalle über die TSG Schwäbisch-Hall benötigt die Mannschaft von Trainer Peter Eberhardt noch zwei Siege aus den vier verbleibenden Spielen, um die Meisterschaft klar zu machen. Theoretisch könnte die SG den Aufstieg in die 1. Regionalliga, die viert–höchste Spielklasse im deutschen Basketball, auch schon am kommenden Sonntag feiern. Verliert der letzte verbliebene Konkurrent USC Heidelberg sein Auswärtsspiel bei den PS Lions Karlsruhe und gewinnen die Mannheimer ihre Heimbegegnung gegen den TuS Urspringschule (17.30 Uhr), kann die SG nicht mehr eingeholt werden.

Bei Schwäbisch-Hall musste Coach Sova Taletovic auf Winterneuzugang Arijan Radan (16,2 Punkte) verzichten und hatte nur sieben einsatzfähige Spieler zur Verfügung. Die SG nutzte das eiskalt aus. Mit einem 51:5-Lauf bis zur Pause entschied die SG die Begegnung frühzeitig. „Das war die beste erste Hälfte, die wir in dieser Saison gezeigt haben. Auch ersatzgeschwächt ist Schwäbisch-Hall keine Laufkundschaft“, sagte Peter Eberhardt. Topscorer waren die Mannheimer Jeremy Ingram mit 24 Punkten und Flügelspieler Max Bohrmann (23).

Die SG hat nun alles weiter in eigener Hand. Eberhardt: „Wir fokussieren uns immer nur auf den nächsten Gegner.“ In den letzten vier Partien dürfen die Mannheimer dreimal zu Hause ran. Der Sekt sollte kalt gestellt werden.