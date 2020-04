SG froh über Planungssicherheit

Mannheim.Die Basketballer der SG Mannheim können aufatmen. Der Spielbetrieb in der Regionalliga war am 16. März wegen des Coronavirus ausgesetzt worden und wurde nun auch offiziell für beendet erklärt. Die SG Mannheim stand zum Zeitpunkt der Absage und drei Spieltage vor Schluss auf dem letzten Tabellenplatz. Doch der Ausschuss der Regionalliga Südwest (RLSW) und die Geschäftsführung der RLSW haben beschlossen, dass es keine Absteiger geben wird, da alle Teams sportlich noch den Ligaverbleib hätten erreichen können.

Liga wird aufgestockt

Die Saison 2020/21 wird daher mit mindestens 15 statt 14 Mannschaften geplant, da es mit den EVL Baskets Limburg und der BSG Ludwigsburg auch zwei Aufsteiger aus den 2. Regionalligen geben wird. Hinzu kommen wohl noch Mannschaften aus den Profi-Ligen, die aufgrund der Pandemie nicht mehr die nötige Finanzkraft besitzen und ihre Mannschaften daher zurückziehen – wie zum Beispiel ProB-Meister scanplus Baskets Elchingen, der bereits ankündigte, in der kommenden Saison in der Regionalliga an den Start gehen zu wollen. Die Arvato College Wizards Karlsruhe, die 1. Regionalliga als Tabellenerster beendet haben, steigen als Meister in die 2. Bundesliga Pro B auf.

„Für uns ist das eine super Nachricht. Wir hatten der Liga auch signalisiert, dass wir auf jeden Fall weiterhin in der 1. Regionalliga spielen wollen“, sagt SG-Coach Markus Mosig und betont: „Wir standen ja auf einem Abstiegsplatz, hatten aber die realistische Chance, die Spielklasse zu halten. Dass sich der Verband nun so entschieden hat, ist eine tolle Sache. Jetzt haben wir Planungssicherheit.“

Die Gespräche mit den Spielern für die kommende Saison werden laut Mosig nun aller Wahrscheinlichkeit direkt nach Ostern beginnen. „Das Ziel ist erneut das Erreichen des Klassenerhalts. Die kommende Saison wird nicht einfacher. Der Verein muss sich schon überlegen, ob er weiter 1. Regionalliga spielen will“, sagt der Coach. „Wir sind die einzige Mannschaft in der Liga, die den Spielern keinen Cent bezahlt. Da muss in meinen Aussagen schon ein klarer Plan her. Dann erst können wir uns unterhalten, wie die Mannschaft aussehen soll.“

Auch der Basketballverband Baden-Württemberg (BBW) entschied sich für die Regelung, den Ersten auf- und keine Mannschaft absteigen zu lassen. Das bedeutet für die SG Mannheim: Die Damenmannschaft steht somit als Landesligameister und Aufsteiger in die Oberliga fest. Die Herren III und die Herren IV der SG werden auch in der kommenden Saison in der Landesliga respektive in der Bezirksliga starten. Die Rhein-Neckar Metropolitans, das JBBL-Team der SG Mannheim in Kooperation mit der BG Viernheim/Weinheim, bleibt in der Liga.

Damen steigen auf

„Gegenüber den teilnehmenden Mannschaften in dieser NBBL- und JBBL-Saison war es die einzig vertretbare Entscheidung, ihnen auch in der kommenden Saison ein Startrecht zu gewähren“, sagte Metropolitans-Assistant-Coach Jan Heitmann. In der Herren-Oberliga ist somit die KuSG Leimen Meister. Die punktgleiche BG Viernheim/Weinheim und SG Mannheim II liegen als Zweiter und Dritter knapp dahinter, ziehen aber im direkten Vergleich mit Leimen den Kürzeren.

