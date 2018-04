SG Heddesheim bejubelt Badenliga-Meisterschaft

Anzeige

Stutensee/Heddesheim.Riesenjubel bei der SG Heddesheim: Die Badenliga-Handballer haben am vorletzten Spieltag dank eines 33:32 (16:13)-Erfolgs bei der SG Stutensee-Weingarten vorzeitig die Meisterschaft und den Wiederaufstieg in die Oberliga gefeiert.

Die vielen mitgereisten Fans, die die Partie zu einem Heimspiel für die SGH machten, mussten in der Schlussphase aber noch einmal zittern. Nach ersten Meisterschaftsgesängen beim Stand von 28:21 (49.) schrumpfte der Vorsprung auf 32:31, ehe Sandro Pagliara zwölf Sekunden vor dem Ende mit seinem 33:31 den Deckel draufmachte. Der Rest waren Emotionen pur: Team und Fans lagen sich in den Armen. Spielertrainer Martin Doll, der schon nach 21 Minuten nach einem Foulspiel die Rote Karte gesehen hatte, war „einfach happy“. me (Bild: Hoffmann)