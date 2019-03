SG Heddesheim in Lauerstellung

Heddesheim.Nein, von der Meisterschaft will Branko Dojcak noch nichts wissen. „Dazu haben wir noch viel zu viele schwere Spiele vor uns“, sagt der Trainer des Frauenhandball-Badenligisten SG Heddesheim – Tabellenzweiter mit einem Punkt Rückstand auf Primus Oftersheim/Schwetzingen. Schon vor der Partie heute, 16 Uhr, bei der SG Pforzheim/Eutingen hat der Übungsleiter Respekt: „Bereits im Hinspiel haben wir uns gegen diesen Gegner in der ersten Hälfte sehr schwer getan.“ Am Ende stand dann aber doch ein souveräner 26:19-Sieg zu Buche.

„Meine Mädels wissen, dass sie sich keinen Patzer erlauben dürfen, wenn sie die Chance auf die Meisterschaft wahren wollen. Gelingt uns ein Sieg in Pforzheim, haben wir im Spitzenspiel nächste Woche die große Chance, Platz eins zu übernehmen“, blickt Dojcak nach vorn: Dann kommt Oftersheim/Schwetzingen in die Nordbadenhalle. „Aber selbst, wenn wir da gewinnen, sind wir noch nicht durch. Wir haben danach die letzten drei Spiele alle auswärts“, warnt der SGH-Coach, will sein Team, das in Bestbesetzung antreten kann, aber nicht kleinreden: „Wir sind gut drauf, wollen das zeigen und weiter fleißig Punkte sammeln. Dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt.“

Zukunft unklar

Klar ist auf jeden Fall, dass Dojcak nach der Runde in Heddesheim aufhören wird und bekanntlich Torsten Edinger Platz macht. Was der erfahrene Coach nächste Runde macht, ist noch offen: „Ich hatte schon ein erstes Gespräch, aber das hat nicht gepasst und sich damit auch schnell zerschlagen. Vielleicht kaufe ich mir ein Mountainbike und radle mal einfach nur ein Jahr lang durch den Odenwald – das ist auch mal ganz schön“, könnte er sich auch eine Handball-Pause vorstellen.

Wichtiges Derby

Zum Derby muss das Schlusslicht TV Schriesheim heute um 18 Uhr in der Sachsenhalle bei der HG Saase ran. Auch wenn Saase nach dem personellen Umbruch nicht mehr über die Qualität der Hinrunde verfügt, ist das Team von Trainer Carsten Sender haushoher Favorit. Mit einem Heimsieg möchte die HG ihren fünften Rang untermauern. Seit fünf Spielen wartet Saase aber auf einen Punktgewinn, jetzt soll wieder ein Sieg eingefahren werden. Noch länger ist allerdings Schriesheim ohne Erfolgserlebnis: Die bislang einzigen Punkte holte der TVS im Oktober beim 23:22 gegen Rintheim.

Auch der TSV Amicitia Viernheim will die Trendwende schaffen, allerdings in anderen Tabellenregionen: Die Südhessinnen sind als Dritter heute ab 18 Uhr beim TSV Rot gefordert. Nach zwei knappen Niederlagen will das Team von Trainer Matthias Kolander in die Erfolgsspur zurück. Dass die Partie beim Tabellensechsten kein Selbstläufer wird, zeigt ein Blick auf das Hinspiel, als Viernheim erst in der letzten Minute den 29:28-Sieg einfuhr. „Wichtig wird sein, dass wir Rots Evelyn Hoffmann und Sarah Knopf in den Griff bekommen“, erklärt Kolander. Die Haupttorschützinnen des TSV hatten in Viernheim 20 der 28 Treffer für ihre Mannschaft markiert. me

