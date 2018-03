SG II atmet durch

Anzeige

Mannheim.Die Oberliga-Basketballer der SG Mannheim II haben ihre Negativserie beendet. Das Team von Coach Markus Mösig gewann bei der TG Sandhausen mit 70:53. Mit dem Erfolg hat sich die SG II Luft im Abstiegskampf verschafft. In der Tabelle rückten die Mannheimer auf Rang sieben. Gegen den Liganeunten Sandhausen führte die SG II nach dem ersten Viertel mit 23:22 und zur Pause mit 38:35. Die Entscheidung im Kurpfalz-Derby fiel im dritten Viertel. Dort zogen die Mannheimer auf 55:39 (30.) davon. Dante Bahamonde Knopke war bester Werfer der Mannheimer. Der Chilene erzielte 21 Punkte. Am Sonntag empfangen die SG-Akteure um 15 Uhr in der Neckarstadthalle den USC Freiburg.

Die Korbjäger der BG Viernheim/Weinheim mussten ihre zweite knappe Niederlage in Folge hinnehmen. Zu Hause verlor das Team von Trainer Ralf Schäfer gegen den favorisierten Ligadritten SG EK Karlsruhe mit 78:80. Nach dem ersten Viertel stand es 18:18. Kein Team konnte sich absetzen. Zur Halbzeit lag Karlsruhe mit 39:36 vorne. Doch die BG hielt dagegen. Vor dem Schlussviertel führten die Viernheimer mit 61:60. Am Ende waren die Karlsruher nervenstärker. Sebastian Geister und Fabio Wedel erzielten jeweils 21 Punkte für die BG, die ihr nächstes Spiel erst am 24. März austrägt.

Die Oberliga-Damen der SG Mannheim sind unterdessen wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Tabellensiebte feierte mit dem 63:39 bei der TG Sandhausen II den elften Saisonerfolg. Im ersten Viertel zogen die Damen auf 18:5 davon. Zur Pause führten die Mannheimerinnen mit 27:16. Die SG ließ auch in der zweiten Halbzeit nichts mehr anbrennen. Heike Fuchshuber war mit 27 Punkten die überragende Spielerin bei den Mannheimerinnen.